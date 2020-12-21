Український Донбас розділений схожим чином, як колись Німеччина, і США могли б допомогти наблизити кінець цього поділу.

Нарешті позбувшись тіні президента Дональда Трампа, український лідер Володимир Зеленський прагне поставити відносини зі США знову на тверду основу. І ці прагнення від пов'язує з приходом нової адміністрації Джо Байдена.

"Джо Байжен, мені здається, знає Україну краще, ніж попередній президент. До президенства, у нього були тісні зв'язки з Україною. Він добре розуміє росіян, він розуміє різницю між Україною і Росією, і, мені здається, він розуміє український менталітет", - сказав Зеленський під час першого свого інтерв'ю для американських ЗМІ з часів українських президентських виборів.

Читайте такожЗеленський очікує призначення нового спецпредставника США з питань УкраїниВін додав, що все це справді допоможе зміцнити відносини, "допоможе вирішити війну на Донбасі і покласти край окупації нашої території. США можуть допомогти", - цитує слова українського лідера New York Times.

Видання нагадує, що в часи адміністрації Барака Обами Байден був відповідальним за відносини з Україною. Він з різним успіхом працював над боротьбою з корупцією в країні й над завершенням війни на Донбасі. Цей досвід, а також бізнес-активність його сина Гантера Байдена привернула увагу Трампа минулого року. Нажаль для Зеленського, це призвело до того, що Україна опинилася в епіцентрі американської політики за лічені місяці після того, як він став антикорупційним президентом в травні 2019 року.

"Нас затягли в це. Але, думаю, ми поводилися гідно, як належить суверенній країні", - сказав Зеленський, який більш вільно почав висловлюватися перед наближенням завершення президенства Трамп.

Зайнявши свою посаду, новий президент України сподівався отримати дипломатичну підтримку від США на переговорах щодо завершення війни з силами Росії на Донбасі. Але натомість почався минулорічний американський скандал щодо імпічменту Трампа. Після того, Зеленський відмовлявся публічно обговорювати політику США щодо України, щоб не образити будь-яку зі сторін.

Звільнившись від цих обмежень, український президент знову докладає зусиль, щоб добитися більшої американської участі у завершенні єдиної активної війни в Європі. Більше 13 тисяч людей загинули з моменту, як шість років тому Росія пішла на військове вторгнення.

"Як і Берлінська стіна, лінія фронту ділить людей на "Схід-Захід" політично, а не етнічно. В селах по обидва боки від неї люди говорять сумішшю української і російської мов. Центральний уряд України хоче інтегруватися з ЄС, а Росія намагається прив'язати країну до своєї сфери впливу", - пояснює New York Times.

Читайте такожЗеленський назвав мир на Донбасі головним пріоритетом зовнішньої політики УкраїниПереговори про кінець війни теж геополітичні. Франція й Німеччина грають роль посередників в так званому "Норманському форматі". Зеленський з початку свого президенства хотів, щоб США грали більшу роль у цих переговорах.

Колишній посол США в Києві Вільям Тейлор, який очолював американську дипломатичну місію в розпал імпічменту Трампа, сказав, що Зеленський має рацію, коли чекає на позитивні зміни в відносинах між країнами.

"Інстинкти Зеленського все ще хороші. Амеркано-українські відносини стануть сильнішими, більш послідовними. І це піде на користь Зеленському. Я з оптимізмом дивлюся на українську політику нової адміністрації", - сказав Тейлор.

Під час інтерв'ю український президент сказав, що вдячний США за підтримку і за час роботи адміністрації Трампа. Зокрема, він подякував за посилення санкцій проти Росії. Але він додав, що можна було б досягти більшого, заохотивши американські інвестиції в регіони поблизу лінії конфлікту.

"Ми не хочемо бігти на місці", - сказав він, нагадавши, що переговори за посередництва Європи не дали вирішальних результатів за 6 років. Насильство за цей час зменшилося, але не припинилося зовсім.

Адміністрація Трампа фактично не брала ніякої участі в процесі. Натомість президент США просував безпідставні твердження, що нібито Україна, а не Росія, втручалася у американські вибори в 2016 році. І нібито Київ намагався допомогти кандидату від демократів Гілларі Клінтон.

Читайте такожWashington Post: Боротьба України з корупцією зупинилася, США можуть допомогти її відновитиВ такій токсичній атмосфері номінальний представник США на переговорах щодо Донбасу Курт Волкер зіштовхнувся з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. І їхній діалог стосувався не війни на Донбасі, а вимог до Зеленського розпочати політичне переслідування його політичного опонента на американських виборах. В розпал саги про імпічмент Зеленський зайняв дуже обережну позицію. З одного боку він відмовився починати розслідування проти Байдена, а з іншого - допоміг Трампу придушити інформаційні витоки, які б могли допомогти демократам у справі про імпічмент.

Але попри зусилля Зеленського, адміністрація Трампа ігнорувала Україну після імпічменту. Вона не призначила нового представника на переговорах про Донбас, а також американського посла в Києві. В інтерв'ю Зеленський сказав, що намагався чинити опір втягуванню України в американську політику. Адже це лише б нашкодило інтересам країни.

"Я не хочу, щоб Україна була суб'єктом битви між демократами й республіканцями. Ми хороші партнери. Але партнери в чому? Давайте будемо партнерами в геополітиці, в економіці між нашими країнами. Але точно не між персоналіями", - сказав він.

Читайте також"Вікно можливостей для України": дипломат назвав дві умови для підтримки адміністрацією БайденаNew York Times пише, що Трамп влаштував Зеленському проблеми й з вакцинами від коронавірусу. Американський президент підписав розпорядження про заборону експорту американських щеплень. А до того Україна вела переговори з компаніями Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson про пришвидшення постачання вакцин. Але тепер з вини Трампа Київ отримає свої дози на місяці пізніше, ніж очікувалося.

Росія з радістю підхопила ці новини і використала їх у пропаганді. Мовляв, після заборони таких "друзів" Україні варто повернутися до Москви і попросити в неї вакцину, яка рятує життя. І не важливо, що Росія досі підтримує війну на Донбасі.

"Звісно, неможливо пояснити українському суспільству, чому, коли американці й європейці не дають нам вакцину, ми не повинні брати її у Росії", - сказав Зеленський, додавши, що готується до "інформаційної війни" з цього питання.

Однак, Україна досі найбільша демократія на пострадянському просторі. І вона лишається природним довгостроковим партнером для США.

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Переклад: Лесь Димань