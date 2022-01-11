Наша країна озвучила свою позицію країнам-членам Альянсу перед їхньою зустріччю з РФ, зазначили в Офісі президента.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляє, що українська делегація "озброїла" країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) напередодні їхнього діалогу з Російською Федерацією, який відбудеться 12 січня у форматі засідання Ради НАТО-Росія.

Як повідомив Жовква у соціальній мережі Facebook, 10 січня він взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбулася у Брюсселі напередодні засідання Ради Росія-НАТО.

"Звірили годинники з державами-членами НАТО та озброїли їх аргументами напередодні запланованого діалогу з Росією. Наші аргументи були почуті та взяті в роботу. Не можу розкривати хід дискусії, оскільки засідання відбувалось у закритому форматі", – написав Жовква.

"Висловили свою позицію усі 30 союзників, і у кожному виступі звучала підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також висока оцінка того, що Україна залишається стриманою під час напруженої ситуації на її кордонах та не піддається на різного роду провокації. Зі свого боку запевнив, що так триватиме і надалі", – додав заступник керівника ОП.

Також було обговорено з союзниками та керівництвом Альянсу підготовку до майбутнього саміту НАТО у Мадриді.

"Зазначив важливість того, щоб Україна не лише мала б бути запрошена на саміт як країна-партнер, а й були б ухвалені чіткі рішення щодо її подальшого руху до членства в НАТО, бажано з конкретними часовими орієнтирами. Над цим і будемо працювати, починаючи від сьогодні, з усіма столицями держав-членів НАТО та зі штаб-квартирою в Брюсселі", – підкреслив Жовква.

Він додав, що на засіданні Комісії Україна-НАТО у більшості виступів пролунало, що "майбутнє України в НАТО – це справа виключно 30 членів НАТО та України як країни-аспіранта, і нікого більше".

Читайте такожУ США вказали на складнощі у переговорах з РФ: у Москві продовжили "гнути своє""І це вселяє обережний оптимізм на успішний результат Мадрида та щодо подальшого руху до НАТО", – підкреслив Жовква.

Нагадаємо, 10 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Комісії Україна-НАТО наголосив, що Альянс не піде на компроміси з Російською Федерацією щодо майбутнього членства України.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

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