Ні попередня, ні чинна влада країни поки не погоджується на це.

Україна розраховує на отримання бойових кораблів і зенітних комплексів від Німеччини, попри жорстку позицію Берліна щодо постачання озброєння.

Про це заявив посол України у Берліні Андрій Мельник, повідомляє DW.

"Насамперед йдеться про бойові кораблі - одні з найкращих у світі, які нам вкрай необхідні для ефективного захисту довгого узбережжя Чорного та Азовського морів", - заявив посол.

Мельник додав, що Україна також потребує найсучасніших зенітних комплексів виробляють німецькі оборонні концерни.

Читайте такожСтолтенберг розповів про "розбіжності" в НАТО щодо постачання зброї УкраїніНагадаємо, що впродовж кількох років Україна намагається домовитися з Німеччиною про постачання озброєння. Однак ні попередня, ні чинна влада країни не погоджується на це.

14 грудня ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання. Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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