Це призначення сигналізуватиме про підтримку євроінтеграційних зусиль України.

Новим послом Європейського Союзу в Україні мають призначити заступницю генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріну Матернову. На цю посаду вона може заступити в вересні 2023 року.

Про це йдеться у внутрішній записці Європейської служби зовнішніх справ, з якою ознайомилося видання Euractiv. Зараз Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС. Вона також підтримує тісні контакти з українською владою.

Європейські посадовці стверджують, що це призначення сигналізуватиме про підтримку євроінтеграційних зусиль України.

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"Призначення Матернової може бути ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, якої потребує Київ для досягнення прогресу на шляху до вступу в ЄС", – розповів виданню на умовах анонімності один із чиновників Євросоюзу.

Україна та ЄС: останні новини

3 квітня журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк заявив, що в травні Євроомісія збирається оновити щодо статусу вступу до ЄС для України, Молдови та Грузії. За його даними, буде рекомендовано почати переговори про вступ.

Раніше стало відомо, що Україна виконала вже 72% усіх зобов'язань, що передбачені Угодою про асоціацію з ЄС. Найбільшого прогресу досягнуто у виконанні зобов'язань в сфері інтелектуальної власності.

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