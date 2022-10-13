Андрій Піонтковський зазначив, що Україна вже стала лідером вільного світу.

Президент України Володимир Зеленський вже замінив російського диктатора Володимира Путін у "Великій сімці". Україна може увійти в G7, після чого може з'явитися G8.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, Україна вже стала лідером вільного світу, тому що це єдина країна, яка героїчно бореться зі світовим злом і захищає всю західну цивілізацію. При цьому він вказав, що нинішній саміт "Великої вісімки" став історичним.

"Це перший саміт G8 і саме в цьому складі вона буде в поствоєнному світі. Зеленський фактично провів селекторну нараду з лідерами цивілізованого світу", - зазначив Піонтковський.

Крім того, він вважає, що ніяких посередників у переговорах між Росією і Україною не буде, а G7 висловила повну згоду із запропонованими Зеленським Умовами справедливого миру:

повне відновлення територіальної цілісності України;

забезпечення безпеки України;

компенсація і відновлення руйнувань, в тому числі і за рахунок репарацій;

притягнення до суду винних у військових злочинах Росії.

Війна Росії проти Украни - що відомо

24 лютого Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну. Армія РФ бомбить цивільні об'єкти і вбиває мирних українців. При цьому окупанти влаштовують справжній терор на тимчасово захоплених территоріях - викрадають, катують і вбивають місцевих жителів.

21 вересня російський президент Володимир Путін заявив, що в країні стартувала мобілізація військовослужбовців, які знаходяться в запасі.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу сказав, що мобілізувати хочуть близько 300 тисяч осіб. Також він стверджував, що втрати Росії в Україні становлять лише "5 937 осіб загиблими".

Водночас станом на 13 жовтня ЗСУ ліквідували 63 800 рашистів, а також тисячі одиниць російської техніки.

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