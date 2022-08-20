Також в МЗС закликають міжнародну дипломатичну спільноту бойкотувати російського посла.

Міністерство закордонних справ України закликає Австрію вислати постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова за заклики до знищення українців.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Посол Росії Михайло Ульянов закликає до знищення українського народу. Ця мова геноциду не повинна толеруватися. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова і Австрію, як приймаючу країну, оголосити його персоною нон-ґрата", - наголосив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сторінці Ульянова у Twitter з'явилася відповідь на пост президента України Володимира Зеленського про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Посол написав "Немає пощади українському населенню".

Після хвилі критики Ульянов видалив свій пост, однак він залишився в веб-архіві соцмереж.

Як повідомляв УНІАН, раніше посольство Росії у Великій Британії закликало стратити полонених бійців полку "Азов" через повішення.

Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт закликав видворити посольство з країни через цю обурливу заяву.

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