Цього року країни НАТО вже надали військової допомоги на суму 20,9 млрд євро і планують до кінця року збільшити цю допомогу до щонайменше 40 млрд євро.

В НАТО переконані у тому, що виконають фінансові зобов'язання перед Україною щодо надання безпекової допомоги на щонайменше на 40 млрд євро як цього, так і наступного року.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив на пресконференції з приводу дводенного засідання міністрів оборони 17-18 жовтня у Брюсселі.

"Щодо фінансового зобов'язання, я радий відзвітувати, що ми рішуче йдемо шляхом надання обіцяних 40 млрд євро на наступний рік, як це було узгоджено у Вашингтоні. Я можу сьогодні оголосити, що союзники НАТО виділили 20,9 млрд євро на військову допомогу для України у першій половині 2024 року і союзники на шляху виконання їхніх зобов'язань до кінця року", - наголосив Рютте.

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Зокрема, на його переконання, до кінця поточного року теж буде виконане зобов'язання щодо на дання допомоги Україні на суму щонайменше 40 млрд євро.

Також він пояснив, що сума обсягом щонайменше 40 млрд євро була погоджена на основі того факту, що у 2022 та 2023 роках загальна допомога на військові потреби України становила щороку близько 40 млрд євро.

Він сказав, що НАТО виконує зобов'язання і продовжить це робити. Зокрема, за його словами, в Альянсі прагнуть підтримувати Україну на довгострокову перспективу. "І Росія має зрозуміти, що ми від цього не відступимо, що не залишимо Україну одну", - сказав Рютте.

При цьому, генеральний секретар Альянсу закликав усіх союзників виконувати їхні зобов'язання щодо надання допомоги Україні.

Допомога НАТО Україні

Як відомо, від початку повномаштабного вторгнення Росії до України, союзники щороку надавали близько 40 млрд євро на безпекову допомогу.

Союзники погодилися, що це має бути мінімальна базова лінія. На ювілейному саміті НАТО, який відбувся 9-11 липня у Вашингтоні, голови держав і урядів країн-членів Альянсу домовлились зберегти підтримку України на цьому ж рівні.

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