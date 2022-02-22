Нардеп вважає, що нова ситуація "потребуватиме надзусиль Збройних сил та усього народу України, щоб не допустити нових територіальних втрат".

Україна має відреагувати на рішення Кремля визнати "незалежність" окупованих територій Донбасу. І першим кроком має стати "перезріле" рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією.

Так думку в колонці на "Європейській правді" висловив народний депутат України (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко.

Нардеп переконаний, що нинішнє рішення не означатиме завершення напруги на українському кордоні.

"Хід засідання радбезу РФ засвідчив, що війну на Сході Україну російська верхівка бачить винятково маленьким актом у великій драмі торгів зі США. Додаткові аргументи тиску на Штати будуть потрібні й далі. Тому війська на українському кордоні залишаться. Спершу – щоб забезпечити безперешкодність втілення рішення про визнання ОРДЛО. Далі – щоб допомогти новоутворенням реалізувати їхні "конституції", які стверджують, що межа їхніх територій – це адмінкордони Донецької та Луганської областей України", - пише він.

На думку Яременка, нова ситуація "потребуватиме надзусиль Збройних сил та усього народу України, щоб не допустити нових територіальних втрат, та не менш серйозних зусиль дипломатії, щоб обернути поразку на перемогу".

І першим кроком на цьому шляху має стати розрив дипломатичних відносин із РФ.

Нагадаємо, ще у 2020 році Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому не можна розривати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

"Політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, я ніколи цього не заперечував. Але юридично, з точки зору захисту інтересів своїх громадян, а Росія по суті полює на них в окупованому Криму, у себе на територіях, це була б помилка. Нам потрібна там обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян в РФ", - сказав Кулеба і наголосив, що вважає нинішню конфігурацію "найбільш збалансованою та ефективною".

Визнання Росією терористичних "ЛДНР"

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін під час телезвернення заявив, що Росія вирішила визнати незалежність "ЛДНР", і підписав відповідні укази.

Пізніше документи, в яких йшлося про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", були опубліковані. В одному з пунктів йшлося, що РФ введе на частину Донбасу військових нібито з "миротворчою місією".

Україна зажадала терміново скликати засідання Радбезу ООН.

Після цього український президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона вважає останні дії Росії порушенням свого суверенітету. Очільник держави підкреслив, що у світі продовжать визнавати Україну в її колишніх кордонах.

Під час засідання Радбезу ООН низка країн засудили визнання Росією "ЛДНР". Постпред США при Організації Лінда Томас-Грінфілд сказала, що Путін "розірвав на шматки Мінські угоди" щодо Донбасу. За її словами, розміщення на Донбасі російських "миротворців" є нонсенсом.

Агресія Росії проти України та загроза вторгнення – коротка довідка УНІАН

Росія у 2014 році захопила український Крим, а потім підтримала бойовиків, які на частині сходу України створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". На частину Донбасу вдерлися російські війська.

Для розв'язання конфлікту на Донбасі були підписані Мінські домовленості. Росія не визнає себе стороною конфлікту й стверджує, що протистояння "внутрішньоукраїнське".

Восени 2021 року РФ загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військовослужбовців і техніки, в Україні та на Заході не раз говорили, що можливе вторгнення.

У середині лютого цього року на Донбасі загострилася ситуація, бойовики обстрілювали населені пункти, а звинувачували в озброєних провокаціях українську сторону. Потім у "ЛДНР" було оголошено масову евакуацію населення до Росії та "мобілізацію".