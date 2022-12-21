Конкурсна комісія 22 грудня вирішуватиме питання про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих документів.

Документи для участі у конкурсі з відборудиректора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) подали 78 осіб.

Про це повідомляє Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ у соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, прийом документів для участі в конкурсі на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України закінчився опівночі 20 грудня.

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"Всього комісія отримала документи 78 заявників", - йдеться у повідомленні.

Тому, згідно з регламентом проведення конкурсу, комісія публікує прізвища, імена та по батькові осіб, які подали документи та кількість отриманих файлів від кожного заявника. Зі списком можна ознайомитися за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/.../osoby-vid-iakykh-bulo-otrymano...

"На засіданні комісії 22 грудня буде розглянуто питання ухвалення рішення про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих документів, а також оголошено про наступний етап конкурсу – тестування кандидатів на знання законодавства", - сказано у повідомленні.

Ситуація навколо посади очільника НАБУ

16 квітня 2022 рокуАртема Ситника було звільнено з посади директора НАБУ у зв'язку із завершенням семирічного терміну повноважень. Відтоді обов'язки директора Бюро до обрання нового керівника виконує перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ розпочала роботу наприкінці серпня.

9 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд занепокоєний відтермінуванням конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, бо конкурсна комісія прийняла рішення продовжити на два тижні строк прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у відборі.

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