Генпрокурор виступила з доповіддю про розвиток прокуратури на сьомому засіданні Ради асоціації Україна - ЄС у Брюсселі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що в рамках розпочатого у 2019 році процесу реформування органів прокуратури завершено основний етап кадрового перезавантаження.

Читайте такожВенедіктова виступила на засіданні Ради асоціації Україна - ЄС у БрюсселіЯк повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, про це Венедіктова сказала під час доповіді про розвиток прокуратури на сьомому засіданні Ради асоціації Україна - ЄС у Брюсселі 11 лютого.

«Ми закінчили атестацію прокурорів на тих же правилах і за підтримки міжнародних партнерів, з якими починали цю процедуру. Із понад 11 тис. прокурорів, які взяли у ній участь, 7 тис. 157 - успішно подолали всі етапи. На часі наповнення системи новими кадрами - переважно юристами, які досі не працювали в прокуратурі. Конкурсний добір відбуватиметься на рівні окружних прокуратур, який стане стартовим для тих, хто хоче працювати в інституції. Крім цього, ми плануємо зміни до законодавства, що відкриють можливість брати на роботу також випускників вишів», - розповіла Венедіктова.

Генпрокурор поінформувала присутніх, що продовжується підготовка системи оцінювання якості роботи прокурорів за об’єктивними критеріями та розробка стандартів їх діяльності. Підвищити ефективність роботи має також впровадження електронного кримінального провадження.

За її словами, важливим євроінтеграційним маркером є також розвиток антикорупційних органів України.

«Одним із ключових пріоритетів і подією цього року є обрання конкурсною комісією керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в прозорий і транспарентний спосіб. Ми сподіваємось, що з новим очільником САП буде дієвим, незалежним органом з високою суспільною довірою», - заявила генпрокурор.

Захід відбувся під головуванням Високого представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля та за участю Олівера Варгеї - комісара ЄС з питань сусідства та розширення.

Засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Боррель за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС заявив, що його найголовніше очікування від реформ в Україні цього року стосується реформи судової системи.

Він закликав українську владу побудувати незалежну й ефективну судову систему.

Своєю чергою Варгеї назвав три реформи, на проведення яких він очікує від України цього року: це судова реформа, антикорупційна та економічна.

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Автор: Інна Андаліцька