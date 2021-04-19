Голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева запропонувала делегатам підписати заяву з приводу збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною.

У Парламентській асамблеї Ради Європи не включили до порядку денного весняної сесії, яка розпочалась сьогодні у Страсбурзі, питання про загрозу миру у Європі з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про теми порядку денного оголосив президент Асамблеї Хендрік Дамс з огляду на рішення Бюро ПАРЄ і з урахуванням згоди членів Асамблеї.

Зокрема, члени ПАРЄ підтримали рішення щодо проведення термінових дебатів на тему арешту й ув'язнення критика Кремля Олексія Навального і щодо функціонування демократичних інституцій у Туреччині.

Читайте такожЗеленський оцінив роботу української делегації на останній сесії ПАРЄ

Також члени Асамблеї підтримали пропозицію провести дебати з поточних питань, зокрема щодо запровадження сертифікатів вакцинації від COVID-19 і стосовно вірменських військовополонених.

Водночас українська делегація запропонувала розглянути питання про загрозу миру у Європі з боку РФ, але воно не було включене до порядку денного сесії.

Голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева заявила, що наразі кордони оточують Україну близько 100 тисяч російських військових, постійно порушується режим припинення вогню на Донбасі.

"Це не лише загроза українській території, українській незалежності - це загроза Раді Європи і правам людини", - наголосила Мезенцева.

З огляду на те, що дебати з цієї теми не включені до порядку денного сесії, вона запропонувала делегатам ПАРЄ підписати заяву з приводу збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною.

Своєю чергою президент ПАРЄ Дамс сказав, що весняна сесія "перевантажена" темами і попросив дотримуватися правил.

"У вас буде багато можливостей під час інших дебатів, можливо, у кулуарах порушити це питання", - сказав Дамс.

Що цьому передувало

Сьогодні стартувала весняна сесія ПАРЄ, яка триватиме до 22 квітня. На сесії, серед іншого, плануються виступи президента Молдови Майї Санду та канцлера ФРН Ангели Меркель.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко