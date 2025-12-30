Воєнний стан дозволяє обмеження прав і свобод громадян України, а виборчий процес – це автоматично повна свобода.

Воєнний стан юридично може звершитися лише після закінчення війни. Під час воєнного стану можливі обмеження на права і свободи громадян, а це суперечитиме демократичному виборчому процесу.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Як зазначив омбудсмен, від народних депутатів лунали пропозиції, що треба провести президентські вибори.

"Але були політичні сили, які заявляли про те, що одночасно можна провести зразу троє виборів: і президентські, і парламентські, і місцеві. Я не скажу, що багато хто з народних депутатів це підтримує. Складається враження, що всі готові розмовляти про проведення окремих президентських виборів. Ну а далі вже рухатись поступово, скажімо так", - повідомив Лубінець.

Водночас, на його переконання, озвучені пропозиції щодо виборів є проблемними, суперечливими і дискусійними з огляду на те, чи можна проводити вибори, коли офіційно в Україні продовжує бути юридичний воєнний стан.

"Дехто з політичних сил заявляв про те, що давайте міркувати: офіційно введений воєнний стан буде продовжений, а вибори нам треба провести. Скажу одразу мою позицію. Вона дуже проста, логічна і ґрунтується на Конституції України. На мій погляд, проведення будь-яких виборів, коли в Україні є воєнний стан, неможливе", - наголосив Лубінець.

Віy пояснив, чому неможливо.

"У Конституції чітко прописано, що коли є юридичний режим воєнного стану, дозволяється обмеження прав і свобод громадян України. Виборчий процес – це автоматично повна свобода. Я вам наведу конкретний приклад: у законі про воєнний стан чітко передбачено, що забороняються збори громадян України", - зауважив омбудсмен.

За його словами, всі, хто займався виборами, чітко розуміють: для того, щоб проводити агітаційну кампанію, треба збирати людей.

"Отже, два закони один одному суперечать. І коли ми дивимося, на мій погляд, на основний базовий закон, на який всі повинні дивитись – це Конституція України. Тому, на мій погляд, логічно, що спочатку закінчується війна. Юридично у нас завершується воєнний стан. Після цього у нас проводяться будь-які вибори, в першу чергу – президентські", - констатує Лубінець.

Також він вважає, що якщо народні депутати бачать, що для проведення виборів необхідно вносити зміни в чинне законодавство – вони можуть скористатися своїми повноваженнями. "Але робіть це виключно на підставі Конституції України", - додав Лубінець.

"Конституція, як би кому не хотілося, – це не гнучкий документ, це серйозний, основний, базовий юридичний нормативно-правовий акт нашої держави. Він не може розглядати питання: "давайте подивимося, в яких умовах ми перебуваємо, і, можливо, на щось заплющимо очі". Ні", - відзначив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що вибори проводяться не для міжнародних партнерів, і не для Росії. Вибори проводяться для громадян України, коли кожен і кожна повинні отримати своє конституційне право – право бути обраним і обирати.

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України створили робочу групу з підготовки законопроєкту про вибори. Робочу групу очолив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що Україні необхідно опрацювати питання щодо того, чи можна проводити на виборах гібридне голосування - онлайн та офлайн.

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає, що безпекові ризики у разі проведення виборів у особливий період, під час воєнного стану, можуть призвести до дуже низької явки.

