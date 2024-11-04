У Зеленського хороші відносини і з Гарріс, і з Трампом, стверджує очільник Офісу президента.

Очільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що новий президент США не може "подарувати" російському диктатору Володимиру Путіну перемогу над Україною у війні.

Таким прогнозом чиновник поділився під час інтерв'ю з телеведучою 1+1 Наталею Мосейчук. Повна версія бесіди вийде на каналі ведучою в YouTube у суботу, 9 листопада. Єрмак зазначив, що український лідер має хороші відносини з обома кандидатами на посаду президента США - і з демократною Камалою Гарріс, і з республіканцем Дональдом Трампом.

"Після участі в Нью-Йорку в засідання Генеральної асамблеї (ООН, - Ред.) президент представив план перемоги у Білому домі, в Конгресі одному кандидату - віцепрезидентці Камалі Гарріс. Після цього була зустріч у Нью-Йорку з Дональдом Трампом. Я знаю точно, я був присутній на всіх цих зустрічах, що у президента дуже гарні відносини і з Камалою Гарріс, і з Дональдом Трампом", - запевнив очільник ОП.

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Співбесідник додав, що не може розкривати подробиці зустрічей, особливо напередодні виборів у Штатах:

"…але я точно можу вам сказати, - це не просто формальні, це дуже гарні особисті відносини. І, повірте, ми повернулися до України з відчуттям того, що я не вірю, що жоден із президентів Сполучених Штатів буде готовий подарувати Путіну перемогу…".

У центрі уваги вибори в США 2024 - новини, які вже повідомлялися

Вибори американського президента мають відбутися 5 листопада. Видання The Economist разом з консалтинговою та соціологічною компанією Globescan провело опитування у 29 державах і в особливому адміністративному районі Китаю Гонконзі та з'ясувало, що у середньому в всіх країнах більшість респондентів підтримують Гарріс.

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга стверджував, що українська сторона впевнена у тому, що після виборів у США американська влада продовжуватиме підтримувати Київ. Очільник МЗС зазначав, що Україну підтримують як демократи, так і республіканці.

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