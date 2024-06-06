Путін може воювати тільки проти маленьких країн, а вести війну проти України значно складніше.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк.заявив, що насправді Путін страшенно боїться НАТО та не вміє воювати проти великих держав, тому вся його пресконференція була присвячена заклику не давати зброю Україні.

Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу зазначив, що Кремль вигадав собі історію, що "Росія воювала з Україною лише 3 дні, а зараз воює з НАТО".

На його думку, насправді російський лідер не хоче воювати з НАТО. Путін страшенно боїться протистояння Альянсом. Він може воювати тільки проти маленьких країн, а вести війну проти України значно складніше.

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"Він прийшов в Україну, яка набагато більша, вольова з погляду готовності чинити спротив, розуміючи, що прийшли з геноцидного типу війною. Це питання виживання. З'ясувалося, що з Україною воювати не можна. Він боїться НАТО. Вся ця конференція була присвячена чому? "Перестаньте їм допомагати, тоді ми їх просто будемо вирізати", - сказав Подоляк.

За його словами, Путін ніби говорить, що "не надавайте їм зброю, тому що я не вмію вести війну, коли проти мене воюють професійно, зі зброєю, у паритетній кількості та з далекобійними інструментами". Окупаційна армія вміє та любить чинити геноцид цивільного населення, вбивати, зокрема, жінок та дітей.

"Так само себе поводять серійні вбивці, коли вони доводять, що нібито мають право вбити представників якихось соціальних груп. Оскільки вважають, що ці групи "заважають людству розвиватись правильно". Тому він буде їх вбивати ночами як Джек-Різник і робити "корисну справу" для людства. Так само ця особа говорить", – додав він.

Погрози Путіна - деталі

Правитель Росії Володимир Путін видав низку заяв із погрозами Заходу через допомогу Україні та дозвіл бити іноземною зброєю по території РФ.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час спілкування з пресою Путін особливу увагу приділив постачанню західної зброї Україні та дозволом завдавати нею ударів по території Росії.

"Якщо хтось вважає, що може постачати зброю для ударів по нас, то чому ми не можемо постачати свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки будуть завдаватися удари по їхнім чутливих об'єктах? Ми подумаємо над цим", - пригрозив Путін.

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