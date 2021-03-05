Кацуба написав, що гроші передав у грудні 2016-го через посередника.

Колишній заступник НАК «Нафтогаз України» Олександр Кацуба заявив, що у грудні 2016 року заплатив тоді ще генпрокурору Юрію Луценку 50 мільйонів гривень.

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Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці Кацуби, однак невдовзі автор видалив повідомлення. Втім, його вдалося заскрінити, і блогер Ігор Мегера виклав текст звинувачення ще раз.

«Тепер зрозуміло, чому був такий м’який вирок і відносно невелика сума компенсації без реального терміну ув’язнення за шахрайство у космічних масштабах», – прокоментував Мегера.

Кацуба написав, що гроші передав у грудні 2016-го через посередника.

Що відомо про справу

У червні 2016 року Генпрокуратура затримала в Києві колишнього заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацубу, який підозрювався у привласненні 449,9 млн грн коштів «Нафтогазу».

Кацуба був затриманий за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У листопаді ГПУ завершила досудове розслідування кримінального провадження стосовно Олександра Кацуби. За даними слідства, для заволодіння коштами використовувалися схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

У березні 2017 року Кацуба вийшов з СІЗО, пішовши на угоду зі слідством. За словами прокурорів, він сплатив 100 мільйонів гривень і «дав важливі покази».

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Автор: УНІАН