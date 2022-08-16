Насамперед Україна прагне звільнити усі території, окуповані Росією.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що Україна не розглядає розміщення миротворчих місій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єрмак сказав на спільному брифінгу за участі колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна та колишнього президента Колумбії та лауреата Нобелівської премії 2016 року Хуана Мануеля Сантоса Кальдерона.

Зокрема, Єрмака запитали, чи розглядається наразі перспектива роботи миротворчих місій в Україні, можливо у контексті убезпечення Запорізької АЕС і демілітаризації території навколо неї.

"На сьогодні це питання не обговорюється. На сьогодні наша позиція є дуже чіткою. По-перше, ми прагнемо деокупувати усі наші території. А, по-друге, сьогодні контроль за стратегічними ядерними об'єктами, такими як Запорізька станція, - абсолютно іншого варіанту немає - він має повністю контролюватися Україною", - заявив Єрмак.

Він сказав, що АЕС розташована на українській землі.

"Увесь світ має знати, що якщо щось буде відбуватися, як це напередодні (впродовж) декількох місяців відбулося навколо Чорнобильської станції - це повністю буде на совісті агресора і на совісті тих, хто не приймає відповідних кроків для того, щоби захистити не тільки Україну, а всю Європу і увесь світ від ядерної катастрофи", - наголосив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

14 серпня НАЕК "Енергоатом" заявив, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Раніше президент України Володимир Зеленський не схвалив ідею Польщі завести миротворців в країну через ризик заморозити конфлікт, а не закінчити війну з Росією.

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