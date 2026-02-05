Чи виїжджають кияни через відключення світла: що кажуть експерти з нерухомості

За словами рієлтора, найбільше з міста виїжджають три групи населення.

Попри заяви мера Києва Віталія Кличка з закликом до киян залишити межі міста, мобільні оператори та експерти ринку нерухомості не підтверджують різкого відтоку населення в столиці. Про це йдеться в статті УНІАН "Київ у темряві та холоді: блекаути змінюють попит і ціни на житло в столиці".

Мобільні оператори стверджують, що абонентська база у столиці залишається стабільною. У Vodafone зазначили, що не спостерігають суттєвої динаміки зміни кількості користувачів. У lifecell також не бачать масового від’їзду, пояснюючи наявну міграцію сезонними переїздами в сусідні населені пункти чи області.

Експерти ринку нерухомості підтверджують, що мова не про масовий відтік, а про тимчасове переселення окремих категорій киян. За словами рієлтора Олександра Бойка, найбільше виїжджають три групи: сім’ї з маленькими дітьми, люди з хронічними захворюваннями, а також IT-спеціалісти та фрілансери, які працюють віддалено та потребують стабільного інтернету.

"Це не панічна евакуація, а усвідомлене тимчасове переселення певних соціальних груп", - відмітив рієлтор.

У західних регіонах та Київській області дійсно фіксується помірне зростання попиту на оренду, зазначає керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький, однак воно не має ознак довгострокового тренду.

Експрезидент АФНУ Юрій Піта також додав, що масової міграції немає, оскільки більшість киян залишаються прив’язаними до роботи, навчання дітей та звичного способу життя.

"Хтось тимчасово поїде до родичів, але це короткострокові виїзди. Як тільки потеплішає й ситуація стабілізується, люди повернуться", - відмітив Піта.

Столичний мер Віталій Кличко вперше звернувся до киян з закликом залишити межі міста після масштабного обстрілу 9 січня. Тоді біля 6 тисяч багатоквартирних будинків в Києві залишилися внаслідок удару окупантів без опалення.

Пізніше, через два тижні, Кличко повторив свій заклик, припустивши, що далі ситуація може бути ще гіршою.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв повідомляв, що багато жителів столиці послухалися закликів мера Києва Віталія Кличка і покинули місто. Тепер комунальники в разі необхідності не можуть потрапити до зачинених квартир, що сильно ускладнює проведення аварійних робіт.

