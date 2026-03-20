Зеленський розкрив, з якими країнами Україна вже має спільне виробництво дронів

Крім вже існуючих підприємств, існують й інші домовленості.

Україна вже виробляє дрони спільно з низкою країн-партнерів. Про це президент Володимир Зеленський розповів у розмові з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Ми рухаємось достатньо швидко, ми вже виробляємо разом з Німеччиною дрони, з Британією дрони, з Данією, з Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією, ми домовились зі Швецією, з Францією останнього разу. Ми проговорили вже чіткі терміни з Еммануелем і до кінця року у нас буде копродукція. Також ми підписали відповідні документи про наміри в Румунії останній раз, коли у мене був візит. І також ще кілька країн мають відповідні документи з нами. І Іспанія, ми приходимо до копродукції там в деяких напрямках", – сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Велика Британія пообіцяла підтримувати оборонні спроможності України. На ці цілі щорічно виділятиметься щонайменше 3 млрд фунтів стерлінгів до 2031 року. Також Британія пообіцяла підтримувати потреби України в галузі ППО.

Також раніше Україна підписала меморандум про спільне виробництво дронів разом з Іспанією. За словами Володимира Зеленського, Україна зацікавлена у високих технологіях Іспанії, тоді як натомість може допомогти з дронами.

