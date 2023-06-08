Заклики ООН щодо проведення розслідування підриву Каховської ГЕС очільник МЗС України назвав "грою в піддавки для росіян".

Квола реакція міжнародних організацій на підрив Каховської ГЕС пов'язана з тим, що вони з одного боку занадто зарегульовані процедурами, а з іншого, хочуть вирішувати одні проблеми за рахунок інших.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1 Україна". За його словами, існуючі в ООН процедури гальмують процеси і заважають їм швидко реагувати.

"Коли проблема не у відсутності бажання щось робити, а в процедурах, які гальмують процес розгортання міжнародних місій на територіях, які постраждали. Це що стосується ООН, але ми пришвидшуємо процес... Я думаю, що ми вийдемо на максимальне розгортання потужностей цих організацій - організації структури ООН", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ пояснив, що ООН може кволо реагувати на злочини росіян через "бажання вирішувати одні проблеми за рахунок інших", і навів приклад із продовження "зернової угоди".

"Дуже простий приклад. Є в ООН велика робота над продовженням Чорноморської зернової ініціативи. Важливо це? Важливо. Певні люди сидять в ООН і думають: "Так, а де б нам тут не притиснути Росію, не розкритикувати, щоб нам не зробити поганого Росії, щоб потім прийти до них і сказати: дивіться, ми ж тут все не зробили, а могли б отак. Ви давайте, продовжуйте Чорноморську зернову ініціативу". Ніхто не сперечається, що це важлива ініціатива. Але така логіка, що давайте тут не тиснути, тут не критикувати, тут ми прикриємо очі, тут зробимо вигляд, що нічого не сталося - заради чогось іншого. Це означає, що в усіх цих питаннях, де вони пішли на поступки, будуть страждання, несправедливість. Вони кажуть, це велика дипломатія, ми там маємо балансувати, але дипломатія змінилася", - розповів Кулеба.

Заклики ООН щодо проведення розслідування підриву Каховської ГЕС очільник МЗС України назвав "грою в піддавки для росіян". Він нагадав бездіяльність цієї міжнародної організації при "розслідуванні" вбивства українських військовополонених в Оленівці.

"Ми вже мали цей досвід. Вбили наших військовополонених, і ми сказали ООН: "Пришліть свою місію і хай розслідують". Ви думаєте, вони доїхали? Вони туди не доїхали. Я вам більше скажу, ця місія була тихенько закрита Організацією Обʼєднаних Націй, що називається, "без шума та пилу". Тому в мене одна пропозиція для всіх, хто хоче якихось розслідувань і комісій - ви приїжджайте в Київ, ночуйте та проводьте ночі в підвалах і зранку виходьте на вулиці, розслідуйте, скільки "шахедів" прилетіло, скільки ракет. Вони просто вже дістали постійною цією грою в квазі справедливість, - сказав Кулеба.

Стосовно Червоного хреста голова МЗС зазначив, що складність роботи з ними посилюється великою кількістю їхніх правил "про нейтральність".

"Ще міжнародний Червоний хрест - більш складна історія, тому що там стільки правил про нейтральність, про те, щоб не скомпрометувати себе чимось, що з ними треба вести окрему розмову. Тому констатуємо, що швидко у них не вийшло, але ми їх дотиснемо та допоможемо де треба, щоб вони там з'явилися в повному обсязі", - зазначив Кулеба.

Коментуючи вплив російської пропаганди на іноземні ЗМІ, які розповідаючи про теракт на Каховській ГЕС використовують наративи РФ, Кулеба пов'язав це з їхнім бажанням зберігати "стандарти" й подавати думку обох сторін, замість того, щоб писати по факту, "як воно є".

"Вони всі є жертвами власного стандарту про те, що треба представити рівномірно обидві думки. Абсолютно неприйнятного, який не відповідає реальності світу пропаганди. Тобто, якщо одна людина каже правду, а інша людина каже брехню. Кажуть, треба дати слово обом. Відповідно, брехня все одно проб'ється до читача, глядача. Все одно світ дуже різний, тому когось та вона й зачепить, з кимось вона і зрезонує. Я давно й категорично виступаю проти цього. Тому що ми живемо в світі брехні і маніпуляції. Якщо одна людина каже: "на вулиці йде дощ", а інша людина каже: "Нема дощу", то мало просто сказати, що перша та друга людина сперечаються, чи є на вулиці дощ. Треба висунути голову на вулицю і подивитися, йде дощ чи ні. Написати те, як воно є", - сказав український міністр.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міжнародні організації нашкталт ООН і Червоного хреста дуже кволо відреагували на скоєний Росією теракт на Каховській ГЕС. 6 червня росіяни підірвали дамбу, внаслідок чого були затоплені сотні населених пунктів нижче за течією Дніпра, частково постраждало й місто Херсон.

Утім, за кілька годин після підриву Каховської ГЕС в ООН замість якоїсб реакції на цей інцидент вирішили привітати всіх із самопроголошеним "міжнародним днем російської мови".

Лише в другій половині дня за київським часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на одну з найбільших на цей час техногенних катастроф у Європі. Він назвав підрив Каховської ГЕС ще одним руйнівним наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і наголосив, що атаки на мирне населення та об'єкти критичної інфраструктури мають припинитися.

7 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією ООН і Червоного Хреста на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС. Він дорікнув їм за бездіяльність у момент трагедії, коли багато українців опинилися в безвихідному становищі та потребують будь-якої допомоги.

Пізніше Зеленський заявив про катастрофічну ситуацію з наданням допомоги українцям на окупованій частині Херсонщини та закликав міжнародні організації включитись у рятувальну операцію. "Кожна загибла людина там - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна", - наголосив Зеленський.

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