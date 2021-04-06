Рух України до ЄС імовірно буде довшим, ніж Литви через те, що не всі суспільні групи однаково консолідовані довкола ідеї євроінтеграції, вважає Гітанас Науседа.

Україна має шанси отримати членство у Європейському союзі не раніше, ніж через 10 років, але швидше, ніж через 30 років.

Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю "Європейській правді".

Він ствердно відповів на запитання про те, чи може Україна стати членом ЄС до того, як інтерв'юер вийде на пенсію, однак спершу припустив, що це буде приблизно через 30 років.

Після уточнення, що йдеться про перспективу 18 років, Науседа відповів: "Думаю, що в такий період це цілком реально зробити".

Водночас, на його думку, стати членом ЄС до його власного виходу на пенсію - через 9 років - Україна не встигне.

Науседа вважає важливими для зближення України із Євросоюзом 2025, 2027 та 2028 роки. У ці роки в Раді ЄС головуватимуть дружні до України Польща, Литва та Латвія.

"Коли ми отримаємо важелі головування в ЄС, це може дуже допомогти. Ми - пострадянські країни - добре розуміємо одна одну, і ми використаємо всі інструменти, які даватиме наше майбутнє головування в ЄС, щоби допомогти українським друзям досягти стратегічної мети членства", - зазначив Науседа.

Він підкреслив, що отримання перспективи членства могло би бути дуже важливим кроком.

"Отримання перспективи - це часом навіть важливіше, ніж остаточне досягнення мети. Бо чим чіткішою є перспектива - тим вища мотивація… І саме тому ми кажемо: важливим є надання Україні перспективи членства та дуже чіткого графіка зближення з ЄС. І це - завдання також для самого ЄС. Не лише Україна має домашнє завдання. ЄС також має бути дуже твердим і повинен надсилати своїм асоційованим партнерам - не тільки Україні, а так само Молдові та Грузії, тобто Сакартвело, - дуже чіткі сигнали, щоби мотивувати їх рухатися вперед", - зазначив Науседа.

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Він додав, що рух України до ЄС імовірно буде довшим, ніж Литви (14 років) через те, що не всі суспільні групи однаково консолідовані довкола ідеї євроінтеграції.

"Потрібно втілювати реформи. Ви вже зробили чимало - у реформуванні банківського сектора, щодо земельної реформи. Ми все це вітаємо, але зараз я вам кажу: будь ласка, не сповільнюйтеся. Бо уповільнення означатиме, що ваша стратегічна мета знову відкладена", - наголосив президент Литви.

Євроінтеграція України

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв'язкам та взаємній повазі спільних цінностей.

В Європейському Союзі наполягають, що на шляху зближення України з Європейським Союзом спочатку треба повноцінно виконати Угоду про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Президент Володимир Зеленський у березні наголосив, що вступ України в Європейський Союз є не "фантастичною мрією", а стратегічною метою, яку українська влада прагне якомога швидше втілити. При цьому він вважає, що європейські лідери мають чітко оголосити умови для отримання Україною повноправного членства у Європейському Союзі.

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Автор: Олександр Топчій