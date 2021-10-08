Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар раптово став побоюватися за своє життя після раптової смерті нардепа від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова. Йому в чаті давали поради, як уникнути умисного отруєння.
Відповідне листування опублікував один з Telegram-каналів.
Дівчина на ім'я Тетяна рекомендує Брагару пити тільки з запечатаних пляшок.
"Пити тільки з запечатаної пляшки. А краще в магазині купити пляшку води й ходити з нею. Чай можна пити в офісі - набираєш в крані воду в чайник, закипіло й при тобі заварюється чай - це сто відсоткова безпека", - йдеться в повідомленні.
Крім того, вона написала, що "варене яйце в шкаралупі - безпечно в будь-якому випадку".
Раптова смерть нардепа Полякова
Народний депутат від групи "Партія" За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч на 8 жовтня.
За даними генпрокурора Ірини Венедиктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.
Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при депутаті.
За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".
За результатами розтину, смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Поліція перевіряє можливу причетність кримінального авторитета до смерті нардепа Полякова.