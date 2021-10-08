Євгену Брагару рекомендували пити воду із закритої пляшки.

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар раптово став побоюватися за своє життя після раптової смерті нардепа від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова. Йому в чаті давали поради, як уникнути умисного отруєння.

Відповідне листування опублікував один з Telegram-каналів.

Дівчина на ім'я Тетяна рекомендує Брагару пити тільки з запечатаних пляшок.

"Пити тільки з запечатаної пляшки. А краще в магазині купити пляшку води й ходити з нею. Чай можна пити в офісі - набираєш в крані воду в чайник, закипіло й при тобі заварюється чай - це сто відсоткова безпека", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вона написала, що "варене яйце в шкаралупі - безпечно в будь-якому випадку".

Раптова смерть нардепа Полякова

Народний депутат від групи "Партія" За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч на 8 жовтня.

За даними генпрокурора Ірини Венедиктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при депутаті.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

За результатами розтину, смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Поліція перевіряє можливу причетність кримінального авторитета до смерті нардепа Полякова.

Автор: Анастасія Горбачова