Судмедексперти попередньо пояснили, що це може бути.

На шиї народного депутата Антона Полякова, виявленого мертвим у п'ятницю, 8 жовтня, помічені садна у вигляді смуг.

Про це розповіли джерела у правоохоронних органах, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, таксист підібрав нардепа в районі зупинки "Тампере", але вже за 3 хвилини машину зупинили патрульні за порушення ПДР. Правоохоронці помітили, що пасажир таксі, яким виявився Поляков, був без свідомості. Викликана "швидка" не змогла його реанімувати.

Джерело каже, що на шиї Полякова були садна у вигляді смуг, що переривалися в районі кадика.

"Судмедексперти попередньо пов'язують смуги на шиї Полякова зі слідами від ланцюжка, які могли з'явитися, коли нардепа витягали з машини. Інших пошкоджень на тілі нардепа не знайшли", - повідомляє видання.

За даними співрозмовника, на задньому сидінні таксі були сліди блювоти.

Нардепа Полякова знайшли мертвим: що відомо

Уночі 8 жовтня екіпаж патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив машину таксі. На задньому сидінні автомобіля патрульні побачили непритомну людину. Ним виявився безпартійний народний депутат з групи "За майбутнє" Антон Поляков, який згодом помер.

Читайте такожУ мережу "злили" фото з місця смерті нардепа ПоляковаЯк повідомив журналіст Юрій Бутусов, за словами таксиста, депутат з ознаками алкогольного сп'яніння нібито зупинив машину у Дніпровському районі за адресою проспект Соборності, 2, і сказав їхати на вулицю Березняківську.

За словами таксиста, політику було настільки погано, що його навіть нудило. Також у нього були судоми.

"Стояла людина, хиталася. Я зупинився. Потім їхав, його нудило. Він був явно п'яним", - передає слова таксиста "Политика Страны".

За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, всі цінні речі, документи та гроші нардепа залишилися. Таксі вилучили, а його водія допитують.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

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Автор: Катерина Комолова