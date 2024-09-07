За словами нової міністра юстиції, відомство буде реструктуроване.

Ідея об'єднання посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з посадою міністра юстиції з’явилася ще у 2023 році, коли в уряді готувалися до рішення про початок переговорів щодо вступу в України до Європейського Союзу. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила новопризначена глава Мін’юсту Ольга Стефанішина, яка зберегла за собою посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За її словами, тоді, зокрема, йшлося про оптимізацію міністерств, як результат, з’явилося розуміння, що "я маю в статусі віцепрем'єрки очолити одне з існуючих міністерств", а оскільки йшлося "про величезний масив, пов'язаний з наближенням законодавства України до права ЄС", то виникла ідея саме про об’єднання посади віцепрем’єрки з питань євроінтеграції і міністерки юстиції. Серед плюсів цього рішення Стефанішина вважає адміністративний ресурс, оскільки є "величезний" обсяг роботи.

"По-друге, важливо, що йдеться саме про Міністерство юстиції, яке формує правову політику держави", – каже урядовець. Відео дня

Також, за її словами, Мін'юст буде реструктурований, "щоб система заступників і підрозділів забезпечувала процес переговорів з ЄС".

"Та я хочу особливо наголосити, що урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції продовжить свою роботу тут, у будівлі Кабміну, в його статусі не буде ніяких змін, він не переходить до Мін'юсту. Ця координаційна функція дуже важлива, і вона лишиться у моєму підпорядкуванні як віцепрем’єрки", – резюмувала Стефанішина.

Призначення Стефанішиної міністром юстиції

Напередоді Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину міністром юстиції - віце-прем’єром з євроінтеграції. За це рішення проголосували 253 народних депутати.

Раніше президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга Народу" наголосив, що задоволений роботою Стефанішиної, а тому пропонує її підвищити і "дати більше можливостей".

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