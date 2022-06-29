Вже протягом кількох днів блок може прийняти позитивне для Москви рішення.

Офіційні особи Європейського Союзу готові повернутися до первинного стану транзит до Калінінградської області РФ через Литву, "аби розрядити конфлікт із Москвою". Ймовірно, що компроміс буде досягнуто до 10 липня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на "безпосередньо знайомі з дискусіями в ЄС" джерела.

"Ми маємо дивитися правді у вічі. У Путіна набагато більше важелів впливу, ніж у нас. У наших інтересах знайти компроміс", – сказав один зі співрозмовників агентства.

Джерело визнає, що кінцевий результат "може здатися несправедливим". Один із робочих варіантів передбачає звільнення від санкцій ЄС руху вантажів між Росією та Калінінградом "на тій підставі, що це не вважається нормальною міжнародною торгівлею, оскільки ексклав є частиною РФ".

"Ця поступка може бути зроблена лише за умови, що підсанкційні вантажі використовуватимуться в Калінінграді, а не експортуватимуться через його порт, де базується Балтійський флот Росії. Це може бути важко гарантувати, і Литва, перед якою стоїть завдання визначення кінцевого пункту призначення товарів, може зіткнутися з Росією", – йдеться у матеріалі.

Ще один співрозмовника видання наголосив, що у Литви "є серйозні сумніви щодо того, що можна розглядати як поступку Москві".

У міністерстві закордонних справ Литви повідомили, що продовжать консультації з Європейською комісією щодо застосування санкцій. "Санкції мають застосовуватися. І будь-які ухвалені рішення не повинні підривати довіру та ефективність санкційної політики ЄС", – наголосив він.

Конфлікт Литви і Росії через блокаду Калінінградської області

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Раніше український політолог Петро Олещук оцінив шанси наступу Росії на Литву та погрози Путіна щодо країн НАТО.

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