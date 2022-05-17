За словами міністра Дениса Малюськи, "найгучнішою" партією, справу якої розглядатиме суд, є ОПЗЖ.

Вже влітку можуть бути перші результати судових засідань щодо заборони проросійських партій.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону.

"Усі процеси відбуватимуться лише через суд. Ми очікуємо, що сьогодні буде публікація закону, підписаного президентом, і ми одразу ж подаємо позов про заборону політичних партій, вказаних в рішенні РНБО, до Львівської апеляції, це Восьмий адміністративний суд", - сказав Малюська.

За словами міністра, "найгучнішою" партією, справу якої розглядатиме суд, є ОПЗЖ.

"Ми очікуємо, що такий судовий розгляд буде досить швидким. Тому що закон, який був прийнятий Верховною Радою, встановлює дуже стислі строки розгляду справи судом: перша інстанція – один місяць максимум, апеляція – також один місяць. Можна спокійно говорити, що якщо Львівський апеляційний суд дотримається строків закону… ми вже влітку матимемо перші результати по перших проросійських партіях", - сказав Малюська.

Він також зазначив, що до закінчення розгляду справи судом ці партії не зможуть функціонувати через указ президента про призупинення діяльності таких партій.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій (№7172-1).

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону в Україні проросійських політичних партій.