Москва намагається загнати Захід у глухий кут, в якому американці і європейці або покажуть зуби, або підтвердять свою слабкість.

Чому Володимир Путін знову мобілізує війська проти Києва? Цілком можливо, що це певна перевірка на сміливість серед великих держав, а не реальна підготовка вторгнення. Путін відправив на кордон України 4 тисячі солдатів нібито для проведення там "навчань".

Нажаль, покладатися на це припущення не можна, - пише Die Zeit. Марш російських військ освіжає пам'ять про російську окупацію Криму й посилює страх перед війною в Україні, яка й без того сильно постраждала від COVID-19.

Читайте такожForeign Policy: Україні краще тримати позиції й чекати, коли Путіна не станеЗаспокійливе твердження говорить, що російський президент лише хоче поставити в незручне становище свого колегу в Вашингтоні. Нібито це така відповідь на жорсткі солова Джо Байдена на адресу Москви. Не так давно президент США сказав, що не буде миритися з російською агресією. А самого Путіна він назвав "вбивцею".

Видання вважає, що останнє припущення цілком справедливе. Байдену не варто було відверто говорити про те, що він думає про опонента в ефірі телебачення. Невирішений конфлікт на східному краю Європи посилюється вже кілька тижнів. Режим припинення вогню порушується знову і знову. За останні роки такі домовленості провалювалися щонайменше 18 разів. З початку року 21 український солдат був вбитий на Донбасі російськими силами.

"Але для міжнародної спільноти війна в Україні ризикує поповнити ряди безнадійних випадків світової політики, десь між Кашміром, Курдистаном і Тибетом. Путін бачить в цій безвиході можливість закріпити свій контроль над Україною. Він змушує США або піти на ескалацію зі свого боку, або стати паперовим тигром", - йдеться в статті.

Маневри Володимира Путіна в Україні доводять, що він вважає Захід слабким. Джо Байден, Ангела Меркель і Еммануель Макрон повинні спокійно переконати його, що він помиляється.

Загострення на Донбасі:

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань