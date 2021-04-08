Чому Володимир Путін знову мобілізує війська проти Києва? Цілком можливо, що це певна перевірка на сміливість серед великих держав, а не реальна підготовка вторгнення. Путін відправив на кордон України 4 тисячі солдатів нібито для проведення там "навчань".
Нажаль, покладатися на це припущення не можна, - пише Die Zeit. Марш російських військ освіжає пам'ять про російську окупацію Криму й посилює страх перед війною в Україні, яка й без того сильно постраждала від COVID-19.
Читайте такожForeign Policy: Україні краще тримати позиції й чекати, коли Путіна не станеЗаспокійливе твердження говорить, що російський президент лише хоче поставити в незручне становище свого колегу в Вашингтоні. Нібито це така відповідь на жорсткі солова Джо Байдена на адресу Москви. Не так давно президент США сказав, що не буде миритися з російською агресією. А самого Путіна він назвав "вбивцею".
Видання вважає, що останнє припущення цілком справедливе. Байдену не варто було відверто говорити про те, що він думає про опонента в ефірі телебачення. Невирішений конфлікт на східному краю Європи посилюється вже кілька тижнів. Режим припинення вогню порушується знову і знову. За останні роки такі домовленості провалювалися щонайменше 18 разів. З початку року 21 український солдат був вбитий на Донбасі російськими силами.
"Але для міжнародної спільноти війна в Україні ризикує поповнити ряди безнадійних випадків світової політики, десь між Кашміром, Курдистаном і Тибетом. Путін бачить в цій безвиході можливість закріпити свій контроль над Україною. Він змушує США або піти на ескалацію зі свого боку, або стати паперовим тигром", - йдеться в статті.
Маневри Володимира Путіна в Україні доводять, що він вважає Захід слабким. Джо Байден, Ангела Меркель і Еммануель Макрон повинні спокійно переконати його, що він помиляється.
Загострення на Донбасі:
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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