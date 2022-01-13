Військово-морські сили України готові відбити будь-які такі спроби.

Загроза вторгнення Росії до Україну з моря цілком реальна. Однак Військово-морські сили України готові відбити будь-які такі спроби.

Про це заявив перший заступник командувача ВМС України, віце-адмірал Андрій Тарасов в інтерв’ю Sky News.

ВМС України фіксують більш ворожі дії російського військово-морського флоту і берегової охорони в Азовському морі. Росія перекривають ділянки для українського морського судноплавства нібито для навчань. За словами Тарасова, Росія іноді застосовує спеціальні глушники, щоб порушити зв'язок і роботу навігації на українських кораблях.

"Російські сили можуть організувати висадку морського десанту. Рівень їх підготовки досить високий, і вони постійно відпрацьовують подібні дії на полігонах, в тому числі в Криму. Якщо такі сили зберуться, ми повинні бути в змозі попередити їх висадку. Враховуючи, що вони існують, значить, загроза реальна", - підкреслив Тарасов.

Читайте такожРФ "перенесла" вторгнення в Україну через погоду: військовий експерт оцінив плани КремляВіце-адмірал зауважив, що саме з цієї причини всі сили кинуто на відновлення військово-морського флоту України, знищеного після захоплення Криму.

"З 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти і берегової артилерії... Ми відновили їх потенціал. На даний момент сили, які ми маємо на узбережжі, здатні протистояти будь-якому десанту противника", - додав він.

Нагадаємо, Росія у 2014 році захопила український Крим та вдерлася на частину Донецької та Луганської областей. Влада РФ підтримала бойовиків, які захопили окремі райони Донбасу та створили так звані "ДНР" і "ЛНР". Низка країн Заходу покарали Росію за агресію санкціями.

У середині осені 2021 року стало відомо, що російська сторона збільшила кількість військових і техніки біля українського кордону. Після маневрів російських військ, зокрема, в США і Євросоюзі висловили серйозну стурбованість і пригрозили РФ новими обмежувальними заходами.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наприкінці листопада 2021-го говорив, що Росія стягнула до кордону з нашою країною більш ніж 90 тис. військових і готується до здійснення вторгнення на початку 2022 року.

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