Президент Володимир Зеленський повернув закон до парламенту.

Президент України Володимир Зеленський ветував закон №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зазначено, що 18 лютого закон було повернуто із пропозиціями президента.

"Готується на розгляд з вето президента", - йдеться в графі про стан проходження розгляду закону.

Закон про конкурси на держслужбу: що відомо

16 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби (№4531). Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, одна й та сама особа, яка займає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більше 30 днів.

Конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладені контракти про проходження держслужби на період дії коронавірусного карантину, оголошуються протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом, відповідно до черговості укладення контрактів про проходження держслужби на відповідні посади.

У разі відсутності переможця конкурсу на посаду, суб’єкт призначення ухвалює рішення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби.

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Автор: Олег Давигора