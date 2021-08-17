Чиновник пояснив, журналістам звідки у нього засмага.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів свою короткострокову відпустку на півдні України, катаючись на велосипеді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів журналістам під час відкриття Сорочинського ярмарку.

За його словами, свою відпустку він провів у Миколаївській та Одеській областях.

"Відпустка була 5 днів. На державних дачах не був. А засмаг так, катаючись на велосипеді. Три-чотири години проїдьтеся – і засмагнете", - розповів Разумков.

Після брифінгу він ознайомився з експозицією ярмарку і купив панно з кераміки, книгу казок, свистульки, варення з шишок, витративши на це понад 2 тис. грн.

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Автор: Олег Булашев