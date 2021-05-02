26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії.

Президент України Володимир Зеленський на можливій зустрічі з Путіним має намір обговорювати деокупацію українських територій, зокрема Криму.

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Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Так він прокоментував заяви Кремля, що Путін готовий говорити тільки про двосторонні відносини між Україною і Росією.

"Російська агресія проти України – це за визначенням двосторонні відносини. Тому тут мистецтво дипломатичної інтерпретації, до якого ми можемо безкінечно вдаватися. Але ми розуміємо, що головна мета розмови президента Зеленського з президентом Путіним – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. При чому, запевняю вас, президент України, коли говорить про деокупацію територій, має на увазі і Донбас, і Крим", - сказав Кулеба.

Підготовка зустрічі Зеленського і Путіна: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ у черговий раз повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії й повідомив, що відповідне доручення дано керівнику ОП Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

29 квітня La Reppublica з посиланням на дипломата Ватикану, кардинала Леонардо Сандрі повідомила, що Папа Римський Франциск нічого не знає про плани провести у Ватикані зустріч Зеленського і Путіна, однак готовий виступити посередником.

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Автор: Дмитро Захаров