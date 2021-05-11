За словами глави держави, для цього передбачається досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі є стратегічним курсом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

«Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору», - заявив Зеленський.

За словами глави держави, для цього передбачається досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності Зброних сил України та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу і отримати План дій щодо членства у НАТО.

Курс України в НАТО: що відомо

24 лютого Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.

5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що не менш ніж 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

6 квітня Зеленський під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом назвав рух України до членства в Альянсі єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі.

У Білому домі США заявляли, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн-членів Альянсу.

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Автор: Костянтин Гончаров