Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмова із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром була конструктивною, Україна очікує на посилення підтримки з боку Німеччини.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з федеральним президентом Німеччини паном Штайнмаєром", - зазначив він.
Президент подякував за потужну підтримку України.
"Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ", - додав Зеленський.
Під час розмови він також розповів Штайнмаєру про ситуацію на фронті та критичний стан справ у Маріуполі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президенти України і Німеччини провели розмову, а Німеччина залишається й надалі потужним союзником України.
Єрмак наголосив, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України - марна.
Що передувало?
12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.
За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.
Тоді канцлер Олаф Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповідав, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульована, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.
В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.