Під час розмови Зеленський розповів Штайнмаєру про ситуацію на фронті та критичний стан справ у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмова із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром була конструктивною, Україна очікує на посилення підтримки з боку Німеччини.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів добру, конструктивну, дуже важливу розмову з федеральним президентом Німеччини паном Штайнмаєром", - зазначив він.

Президент подякував за потужну підтримку України.

"Очікуємо на її посилення. Лідерська позиція Німеччини важлива для протидії агресії РФ", - додав Зеленський.

Під час розмови він також розповів Штайнмаєру про ситуацію на фронті та критичний стан справ у Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 травня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президенти України і Німеччини провели розмову, а Німеччина залишається й надалі потужним союзником України.

Єрмак наголосив, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України - марна.

Що передувало?

12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

Тоді канцлер Олаф Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповідав, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульована, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

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