Президент наголосив, що є деякі речі, яких, окрім як за столом перемовин, не вдасться досягти.

Президент України Володимир Зеленський розповів, яким бачить завершення війни з РФ.

Про це йшлося в його інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону.

"Не ми починали (цю війну - УНІАН), це правда, але нам її закінчувати. Я думав, що закінчити можна суто діалогом. Зараз я розумію, що закінчення також буде дипломатичним, саме закінчення. Але, на жаль, я думав, що це діалог, у якого є відповідний термін...", - зазначив президент.

Зеленський додав, що вважав, що у цьому діалозі можна буде знайти відповіді на багато питань і багато рішень з російською стороною.

"А зараз це як автомобіль - і не бензиновий, і не електромобіль, а гібрид, тому і війна така складна. І перемога буде дуже складна. Вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений у цьому. Тому що є деякі речі, які, окрім як за столом перемовин, ми не зможемо завершити... Тому що ми хочемо повернути все, а Російська Федерація хоче все не віддати, іншими словами нічого не віддати. Тому кінцівка буде така", - додав Зеленський.

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський також заявив, що він все ще готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але цілі цих переговорів змінюватимуться в залежності від того, коли відбудеться зустріч.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої буде контрнаступ і звільнення окупованих територій.

Вас також можуть зацікавити новини: