У вересні 2019 року Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня.

Президент України Володимир Зеленський вважає неправильним рішення опублікувати стенограму його телефонної розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом восени 2019 року.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Коли на сторінках багатьох медіа з’являлося моє прізвище, я читав, що Трамп тиснув на мене. По-перше, це було дуже образливо. Тому що я – президент України. Ми менші за США, але ми – незалежна країна! І ми це довели й Росії, коли зберегли свою незалежність. І доводимо це. Тому Трамп не тиснув на мене, і я ніколи такого не скажу. Тому що йдеться про президента. Я не просто громадянин", - заявив він.

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При цьому глава держави зауважив, що докладав усіх зусиль, аби Україну не втягували у внутрішньо політичні події у США.

"Неприємність одна була. Раніше я про це не говорив. Між людьми, між політиками, між президентами є розмови, які з обох боків містять ту чи іншу інформацію. І ти повинен відповідати за цю інформацію, яку доносиш іншій стороні. Я не хотів, щоб мене чи Україну потім звинуватили, що ми залучені у внутрішню політику США, впливаємо на цю політику, впливаємо, не дай Боже, на вибір вільного американського народу. Я цього не хотів, і тому дійсно робив усе, щоб Україна не була в це втягнута. І вона майже не була в це втягнута", - додав він.

Водночас, за словами Зеленського, для нього "були не дуже зрозумілі речі", коли була опублікована стенограма розмови з Трампом.

"Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна", - підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що він би цього ніколи цього не допустив.

"Неважливо, про що ми говорили. Це перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в будь-якому разі ніхто з нас не має права публікувати такі речі. Це особисті речі. Так, ми не належимо самі собі, тому що ми президенти, яких обрав народ. Але я вважаю, що такого не може бути. Це неправильно, і це було початком всього цього кейсу", - додав глава держави.

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Імпічмент Трампа через Україну

У вересні 2019 року в США почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу про тиск, який президент США, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. У стенограмі йшлося, що Трамп просив Зеленського вивчити справу проти сина Байдена - Хантера Байдена.

30 вересня 2019 року Зеленський заявив, що Україна не проводить розслідувань "за командою" інших країн.

19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Звинувачення будувалися на факті заморожування військової допомоги для України влітку 2019 року і на свідченнях про те, що президент вимагав від Києва провести розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу було пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення чиновникам і надавати документи щодо розслідування.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

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Автор: Костянтин Гончаров