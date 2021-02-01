Президент України Володимир Зеленський вважає неправильним рішення опублікувати стенограму його телефонної розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом восени 2019 року.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, повідомляє прес-служба Офісу президента.
"Коли на сторінках багатьох медіа з’являлося моє прізвище, я читав, що Трамп тиснув на мене. По-перше, це було дуже образливо. Тому що я – президент України. Ми менші за США, але ми – незалежна країна! І ми це довели й Росії, коли зберегли свою незалежність. І доводимо це. Тому Трамп не тиснув на мене, і я ніколи такого не скажу. Тому що йдеться про президента. Я не просто громадянин", - заявив він.
Читайте такожУкраїна готова допомагати США в розслідуваннях проти Джуліані та сина Байдена - Зеленський
При цьому глава держави зауважив, що докладав усіх зусиль, аби Україну не втягували у внутрішньо політичні події у США.
"Неприємність одна була. Раніше я про це не говорив. Між людьми, між політиками, між президентами є розмови, які з обох боків містять ту чи іншу інформацію. І ти повинен відповідати за цю інформацію, яку доносиш іншій стороні. Я не хотів, щоб мене чи Україну потім звинуватили, що ми залучені у внутрішню політику США, впливаємо на цю політику, впливаємо, не дай Боже, на вибір вільного американського народу. Я цього не хотів, і тому дійсно робив усе, щоб Україна не була в це втягнута. І вона майже не була в це втягнута", - додав він.
Водночас, за словами Зеленського, для нього "були не дуже зрозумілі речі", коли була опублікована стенограма розмови з Трампом.
"Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна", - підкреслив президент.
Зеленський зауважив, що він би цього ніколи цього не допустив.
"Неважливо, про що ми говорили. Це перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в будь-якому разі ніхто з нас не має права публікувати такі речі. Це особисті речі. Так, ми не належимо самі собі, тому що ми президенти, яких обрав народ. Але я вважаю, що такого не може бути. Це неправильно, і це було початком всього цього кейсу", - додав глава держави.
Читайте також"Чому ми досі не в НАТО?": Зеленський поставив Байдену "просте питання"
Імпічмент Трампа через Україну
- У вересні 2019 року в США почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу про тиск, який президент США, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
- 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. У стенограмі йшлося, що Трамп просив Зеленського вивчити справу проти сина Байдена - Хантера Байдена.
- 30 вересня 2019 року Зеленський заявив, що Україна не проводить розслідувань "за командою" інших країн.
- 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.
- Звинувачення будувалися на факті заморожування військової допомоги для України влітку 2019 року і на свідченнях про те, що президент вимагав від Києва провести розслідування діяльності сина Байдена в Україні.
- Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу було пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення чиновникам і надавати документи щодо розслідування.
- 6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram