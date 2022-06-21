Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку, а в Харківській області – жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли.

Ситуація з бойовими діями в Луганській області зараз найжорсткіша.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Ситуація на передовій – без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області – там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку", - наголосив він. За його словами, на Харківщині відбуваються жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли. "Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці", - сказав президент України. Він також зазначив, що на півдні захищаємо Миколаївщину, Запоріжжя і "поступово звільняємо Херсонщину".

"І так само активно, як боремось за позитивне рішення Європейського Союзу по кандидатству для України, щоденно боремось і за постачання сучасної зброї для нашої держави. Жодного дня не збавляємо нашої активності. Життя тисяч людей залежать безпосередньо від швидкості наших партнерів – від швидкості того, як вони реалізують свої рішення про допомогу Україні", - наголосив Зеленський.

Президент України повідомив про підписання сьогодні двох указів про нагородження наших захисників і наших захисниць. "За поданням від головнокомандувача Збройних сил України нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 – посмертно, 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських", - сказав він.

При цьому наголосив, що коли йдеться про підписання таких указів, то це "не просто рутина і не щось механічне. Лише завдяки масовій хоробрості і мудрості наших людей на полі бою Україна живе і дійсно може розраховувати на перемогу".

Раніше Зеленський в черговий раз підкреслив, що Росія не зупиниться на Україні, бо бачить як свою територію всього колишнього СРСР.