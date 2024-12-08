Зокрема соратник Трампа обурився, чому Зеленський не одягнув костюм на зустріч з новим американським лідером.

Президента України Володимира Зеленського розкритикували за те, що він був у повсякденному одязі під час відкриття собору Паризької Богоматері у Парижі. Український лідер був одягнений у чорний світшот, чорні штани та коричневі черевики на церемонії та на зустрічі з новим президентом США Дональдом Трампом й лідером Франції Еммануелем Макроном, пише New York Post.

"Всі одягнені в ділові костюми. Але не Зеленський. Він з'являється у светрі та жакеті. Він соромиться, або повинен соромитися", - зазначив один з користувачів X.

Водночас сенатор Джон Феттерман не став критикувати образ українського президента та зазначив для The Post, що його вбрання було за "настроєм".

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У виданні додали, що на світшоті Зеленського був символ, подібний на офіційну емблему ЗСУ, яка була в нього на футболці в 2022 році, коли він звертався до Конгресу США за допомогою в боротьбі з РФ.

Однак радник Трампа Роджер Стоун наголосив, що таке вбрання Зеленського є "неповагою до американського народу".

"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч з обраним президентом США?", - зауважив він в інтерв'ю газеті The Post.

Візит Зеленського до Парижа - що відомо

Як писав УНІАН, 7 грудня президент України прибув до Парижа. Зокрема він разом з іншими світовими лідерами взяв участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, реставрованого після пожежі, яка сталася 5 років тому.

Також повідомлялось, що у Парижі відбулася зустріч Зеленського з Трампом та Макроном. Така зустріч тривала близько півгодини, після якої від лідерів не було заяв.

Водночас український лідер за підсумками зустрічі з Трампом і Макроном заявив, що Україні потрібен справедливий та сильний мир, який російські окупанти не зможуть зруйнувати за кілька років. За його словами, цю війну не закінчити просто папірцем і кількома підписами.

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