Президент України розраховує, що прямі переговори допоможуть "остаточно запобігти ескалації".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що його прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

Читайте такожЗеленський не виключає, що може зустрітися з Путіним у ВатиканіПро це він повідомив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє прес-служба офісу президента.

«Україна може стверджувати це абсолютно впевнено. Зараз у Європі є тільки одна війна – проти нашої країни. Вона триває вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов’язково вирішувати. Можливо, щоб остаточно запобігти ескалації, нам, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні й прямі президентські переговори (між Україною та РФ – УНІАН)», - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що будь-яке розширення бойових дій призведе до нових страждань.

«Тому деескалація, яка почалася, точно додає спокою і впевненості у європейському майбутньому», - сказав він.

«Будь-яка війна, і війна на Донбасі не виняток, дестабілізує й увесь наш регіон, негативно впливає на Європу в цілому». «А регіону потрібні стабільність і мир, щоб розвиватися. Гарантій спокою та повної безпеки на континенті не буде доти, доки немає миру в Україні. Ми точно знаємо, як нам прийти до цього миру. Але потрібна політична воля іншої сторони», - резюмував він.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися: передісторія

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вкотре повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його Офісу Андрію Єрмаку.

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Автор: Костянтин Гончаров