Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що спільна заява за підсумками саміту "Великої сімки" міститиме цілком конкретні дії.

Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт G7.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що країни "Великої сімки" вкотре показали повну та беззастережну солідарність з Україною у боротьбі за свободу й незалежність.

"Можу проанонсувати, що за результатами зустрічі буде прийнято дуже потужний спільний стейтмент, який міститиме не лише загальні фрази щодо підтримки права України на самозахист, але й анонс цілком конкретних дій", - сказав Єрмак.

При цьому голова ОП уточнив, що поки не може розкривати деталі цієї заяви.

"Але хочу заявити, що весь цивілізований світ підтримує нашу незалежність, захист територіальної цілісності, економічну та енергетичну безпеку. Україна буде швидко відновлюватися. А для країни, яка розв’язала цю жахливу, несправедливу і криваву війну, наслідки будуть дуже і дуже сумними", - додав Єрмак.

Як зазначає CNN із посиланням на джерело в Білому домі, віртуальна зустріч глав країн G7 із Володимиром Зеленським уже розпочалася.

За словами джерела, цей саміт має продемонструвати єдність Заходу у його протистоянні російській агресії. Крім того, на ній обговорюватимуться і нові санкції проти Росії, включаючи ембарго на покупку нафти в РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Індонезії Джоко Відодо, який зараз головує в G20, запросив українського лідера Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі. На неї повинні прибути глави держав із найбільшими економіками в світі.

Джоко Відодо також запросив на саміт G20 президент РФ Володимира Путіна, і він прийняв запрошення Індонезії. Однак поки що невідомо, чи приїде він особисто на зустріч.

Наприкінці березня президент США Джо Байден запропонував забрати у Росії місце в G20. Сполучені Штати Америки також можуть відмовитися відвідувати саміт, якщо на ньому будуть представники РФ. Аналогічної думки притримується Австралії.

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