За словами джерел, Афіни насамперед надають особливого значення процесу приєднання Західних Балкан.

Греція і Кіпр підтримують членство України в ЄС, але виступають проти прискореного вступу.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дипломатичні джерела.

Як стверджують співрозмовники в Міністерстві закордонних справ Греції, позиція країни полягає в тому, що необхідно дотримуватися всіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС.

Водночас, за словами джерел, Афіни надають особливого значення процесу приєднання Західних Балкан, який має бути прискорено, а також наполягають на тому, що європейська перспектива регіону є безпосереднім пріоритетом.

На запитання, чи погодиться Греція надати Україні статус кандидата в червні, джерело, близьке до цього питання, сказало, що Афіни хочуть спочатку побачити пропозицію Європейської комісії.

Що стосується Республіки Кіпр, співрозмовники в уряді повідомили, що спочатку слід подивитися, в якому напрямку розвиватиметься думка, винесена комісією. Якщо вона буде позитивною, Кіпр погодиться на пропозицію на користь надання Україні статусу кандидата. Водночас, додало джерело, всі відповідні процедури повинні строго дотримуватися, тому процес приєднання буде довгим.

За словами кіпрських джерел, у такому рівнянні необхідно враховувати країни-кандидати Західних Балкан, чимало з яких вже зробили великі кроки до вступу, здійснивши необхідні реформи та виконавши низку зобов'язань.

Коли Україна вступить в ЄС

Як повідомляв УНІАН, держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявляв, що Україна зможе вступити до Європейського Союзу у перспективі 15-20 років.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що шанси України на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу найближчим часом невеликі. Блок може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.

Водночас, за даними ЗМІ, прем'єр Британії Борис Джонсон має намір створити інший альянс на противагу ЄС з ліберальних держав, які ревно ставляться до свого суверенітету і бачать у Російській Федерації національну загрозу.

Свою ідею Джонсон вже нібито представив Зеленському в Києві 9 квітня, писали журналісти. До цього альянсу Британія хоче залучити Україну, Польщу, Естонію, Латвію і Литву, а також, можливо, Туреччину на більш пізньому етапі.

У травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні не потрібні альтернативи, які замінюють надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. При цьому він зазначав, що розуміє складність процесу і що певні країни багато років проходили довгий шлях - роки для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, а потім роки для набуття членства.

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