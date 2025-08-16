Це був "перший і єдиний випадок, коли Трамп не відповів на жодне запитання преси, і, ймовірно, тому, що Путін поставив таку умову.

Російський лідер Володимир Путін поводився під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом на Алясці так, ніби він є господарем становища. Таку думку висловив кореспондент Sky News Айвор Беннетт, який був присутній на брифінгу.

Беннет зазначив, що пресконференція була "однією з найнезвичайніших" із тих, на яких йому доводилося бути присутнім.

Серед дивних моментів він відзначив те, що це, ймовірно, був "перший і єдиний випадок, коли Дональд Трамп не відповів на жодне запитання преси, і, ймовірно, тому, що Володимир Путін поставив таку умову" - що російський лідер часто робить.

Беннетт також сказав, що, незважаючи на заяви росіян про те, що вони очікували, що переговори триватимуть шість-сім годин, вони закінчилися "набагато раніше".

При цьому, що йому здалося особливо цікавим, - Путін виступив першим на прес-конференції, "ніби він був ведучим".

"Він сказав, що вітає Дональда Трампа як сусіда, - знову ж таки, ніби закріплюючи ідею про те, що він тут головний, що він ухвалює рішення", - сказав Беннетт.

Він також зазначив, що, хоча гасло, що лежить в основі їхньої розмови, свідчило про "прагнення до миру", оскільки Путін, схоже, насправді прагне поліпшення двосторонніх відносин зі США.

А згадка Путіним "корінних причин" українського конфлікту - це його "модне слівце... яке має на увазі, що всі червоні лінії Росії, як і раніше, зберігаються - що вона не хоче подальшого розширення НАТО на схід, а хоче, щоб Україна погодилася на постійний нейтралітет", вважає Беннетт.

Тому, схоже, Володимир Путін не пішов на будь-які поступки, незважаючи на заяви Дональда Трампа про те, що багато пунктів було узгоджено, підсумовує кореспондент Sky News.

Зустріч Трампа і Путіна - результати

Переговори тривали понад дві з половиною години. Після них Путін і Трамп виступили перед пресою, при цьому не відповідали на жодні запитання журналістів.

На брифінгу Трамп повідомив, що наразі немає жодної угоди з Путіним щодо врегулювання війни в Україні. При цьому Путін у своїй заяві не змінив своїх тез і знову виправдовував війну Росії проти України вигаданими причинами, які лунали й раніше.

У результаті, як пише CNN, хоча жодної угоди не було досягнуто, але Путін у результаті все одно отримав дві величезні переваги.

