Випічка з листкового тіста - рецепти / фото ua.depositphotos.com

Пироги, пиріжки, кренделі, печиво та багато чого іншого можна приготувати із листкового тіста. Зробити таке тісто можна самостійно. Або ж можна все спростити й купити готовий заморожений напівфабрикат, з якого швидко і зручно випекти масу смаколиків.

Листкове тісто

  • Борошно - 450-500 г
  • Масло вершкове - 400 г
  • Яйця - 1 шт.
  • Вода - 200 мл
  • Цукор - 4 ч. л.
  • Сіль - 1-2 дрібки

Воду змішати з сіллю та цукром. Додати яйце, збовтати.

Читайте такожРум’яні сирні пончики: як приготувати апетитні смаколикиВлити рідку суміш у борошно. Замісити тісто. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин.

Масло розділити на 12 частин. Залишити при кімнатній температурі.

Ще раз вимісити тісто. Розкачати його в тонкий корж (товщина тіста 2 мм).

Розмазати по ній одну частину вершкового масла.

Скласти тісто у вигляді конверта, злегка посипати борошном і знову розкачати в тонкий корж. Так повторювати, щоразу використовуючи по одній частині масла.

Сире листкове тісто добре зберігається 2-3 діб у холодильнику.

Штрудель з шоколадом

  • Листкове тісто - 200 г
  • Шоколад - 60 г
  • Горіхи волоські - 40 г
  • Яйце куряче - 1 шт.

Листкове тісто потрібно вийняти з морозилки за 30-40 хвилин до приготування. Розкачати розморожене тісто на присипаній борошном робочій поверхні.

Як приготувати випічку з листкового тіста / фото ua.depositphotos.com

Скрутити штрудель можна косичкою. Для цього слід подумки розділити пласт тіста на три частини. На середину покласти горіхи та шоколад. З боків зробити симетричні розрізи. Підвернути тісто з боків, а потім чергуючи смужки, заплести косичку.

Перекласти штрудель на деко для випічки. Змастити яйцем і випікати у розігрітій до 180°С духовці 15-20 хвилин. Час приготування буде залежати від розміру штруделів.

Готовий штрудель посипати цукровою пудрою. Подавати його ще теплим.

Листкові рулетики з червоною рибою

  • Листкове тісто - 200 г
  • Червона риба - 60 г
  • Твердий сир - 50 г
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Курячі яйця - 0,5 шт.

Насамперед слід дістати з холодильника листкове тісто, щоб воно розморозилося.

Натерти сир на великій тертці. Дрібно нарізати свіжий кріп. Змішати сир з кропом, додати столову ложку жирної сметани. Добре перемішати суміш.

Рецепти випічки з листкового тіста / фото ua.depositphotos.com

Листкове тісто розкачати до товщини 0,6-0,7 см. Нарізати його витягнутими трикутниками. На широку частину викласти сирну начинку, а зверху – один-два шматочки червоної риби. Скрутити тісто рулетиками.

Застелити форму пекарським папером, помістити туди рулетики. Можна змастити папір маслом.

Окремо в мисці збити виделкою сирий яєчний жовток і змастити ним поверхню рулетиків. Розігріти духовку до 180°С.

За бажанням можна присипати рулетики маком, кмином, кунжутом. Відправити у нагріту духовку хвилин на 20-25, поки вони не піднімуться і не зарум'яняться.

Пиріг з кремом

  • Тісто листкове - 250 г
  • Яйце куряче - 3 шт.
  • Цукор - 150 г
  • Ванільний цукор - 5 г
  • Борошно пшеничне - 2 ст. л. (з гіркою)
  • Молоко - 400 мл

Приготування крему. У каструлю налити молоко і покласти на невеликий вогонь.

Читайте такожВершково-фруктовий торт "Кучерявий пінчер": як приготувати неймовірний смаколикПоки молоко закипає, відокремити жовтки від білків (білки не знадобляться).

Всипати цукор у жовтки і добре перемішати.

Додати дві столові ложки борошна з гіркою і перемішати. Влити 2-3 столові ложки холодного молока і знову перемішати.

У гаряче молоко додати приготовлену суміш з жовтків, цукру, ванільного цукру та борошна. Постійно перемішуючи віночком приблизно 3-4 хвилини, довести крем до загустіння. Крем має бути без грудочок, але вінчик з цим добре справляється.

Листкове тісто трохи розкачати й викласти у форму (діаметр 18 см), утворюючи бортики.

Залити тісто приготовленим кремом.

Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 175-180°С впродовж 40-50 хвилин. Готовий десерт трохи остудити, відправити у холодильник на хвилин 40. Потім можна нарізати і ласувати випічкою.

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Автор: УНІАН