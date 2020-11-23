Листкове тісто можна зробити самостійно, або ж використати придбане у магазині.

Пироги, пиріжки, кренделі, печиво та багато чого іншого можна приготувати із листкового тіста. Зробити таке тісто можна самостійно. Або ж можна все спростити й купити готовий заморожений напівфабрикат, з якого швидко і зручно випекти масу смаколиків.

Листкове тісто

Борошно - 450-500 г

Масло вершкове - 400 г

Яйця - 1 шт.

Вода - 200 мл

Цукор - 4 ч. л.

Сіль - 1-2 дрібки

Воду змішати з сіллю та цукром. Додати яйце, збовтати.

Читайте такожРум’яні сирні пончики: як приготувати апетитні смаколикиВлити рідку суміш у борошно. Замісити тісто. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин.

Масло розділити на 12 частин. Залишити при кімнатній температурі.

Ще раз вимісити тісто. Розкачати його в тонкий корж (товщина тіста 2 мм).

Розмазати по ній одну частину вершкового масла.

Скласти тісто у вигляді конверта, злегка посипати борошном і знову розкачати в тонкий корж. Так повторювати, щоразу використовуючи по одній частині масла.

Сире листкове тісто добре зберігається 2-3 діб у холодильнику.

Штрудель з шоколадом

Листкове тісто - 200 г

Шоколад - 60 г

Горіхи волоські - 40 г

Яйце куряче - 1 шт.

Листкове тісто потрібно вийняти з морозилки за 30-40 хвилин до приготування. Розкачати розморожене тісто на присипаній борошном робочій поверхні.

Скрутити штрудель можна косичкою. Для цього слід подумки розділити пласт тіста на три частини. На середину покласти горіхи та шоколад. З боків зробити симетричні розрізи. Підвернути тісто з боків, а потім чергуючи смужки, заплести косичку.

Перекласти штрудель на деко для випічки. Змастити яйцем і випікати у розігрітій до 180°С духовці 15-20 хвилин. Час приготування буде залежати від розміру штруделів.

Готовий штрудель посипати цукровою пудрою. Подавати його ще теплим.

Листкові рулетики з червоною рибою

Листкове тісто - 200 г

Червона риба - 60 г

Твердий сир - 50 г

Сметана - 1 ст. л.

Курячі яйця - 0,5 шт.

Насамперед слід дістати з холодильника листкове тісто, щоб воно розморозилося.

Натерти сир на великій тертці. Дрібно нарізати свіжий кріп. Змішати сир з кропом, додати столову ложку жирної сметани. Добре перемішати суміш.

Листкове тісто розкачати до товщини 0,6-0,7 см. Нарізати його витягнутими трикутниками. На широку частину викласти сирну начинку, а зверху – один-два шматочки червоної риби. Скрутити тісто рулетиками.

Застелити форму пекарським папером, помістити туди рулетики. Можна змастити папір маслом.

Окремо в мисці збити виделкою сирий яєчний жовток і змастити ним поверхню рулетиків. Розігріти духовку до 180°С.

За бажанням можна присипати рулетики маком, кмином, кунжутом. Відправити у нагріту духовку хвилин на 20-25, поки вони не піднімуться і не зарум'яняться.

Пиріг з кремом

Тісто листкове - 250 г

Яйце куряче - 3 шт.

Цукор - 150 г

Ванільний цукор - 5 г

Борошно пшеничне - 2 ст. л. (з гіркою)

Молоко - 400 мл

Приготування крему. У каструлю налити молоко і покласти на невеликий вогонь.

Читайте такожВершково-фруктовий торт "Кучерявий пінчер": як приготувати неймовірний смаколикПоки молоко закипає, відокремити жовтки від білків (білки не знадобляться).

Всипати цукор у жовтки і добре перемішати.

Додати дві столові ложки борошна з гіркою і перемішати. Влити 2-3 столові ложки холодного молока і знову перемішати.

У гаряче молоко додати приготовлену суміш з жовтків, цукру, ванільного цукру та борошна. Постійно перемішуючи віночком приблизно 3-4 хвилини, довести крем до загустіння. Крем має бути без грудочок, але вінчик з цим добре справляється.

Листкове тісто трохи розкачати й викласти у форму (діаметр 18 см), утворюючи бортики.

Залити тісто приготовленим кремом.

Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 175-180°С впродовж 40-50 хвилин. Готовий десерт трохи остудити, відправити у холодильник на хвилин 40. Потім можна нарізати і ласувати випічкою.

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Автор: УНІАН