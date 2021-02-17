Джем з цитрусових має дуже насичений смак з легкою гіркуватістю.

Джем - це англійський варіант варення, який можна мазати на тости, бісквіт, використовувати як начинку для випічки або просто їсти ложкою з чаєм. Незвичайним, але дуже вдалим інгредієнтом для джему є апельсин. Цитрусові ласощі виходять густим, з великими шматочками цедри і з гірко-солодким смаком.

Апельсиновий джем

На 5 порцій:

Апельсин - 2 шт.

Чверть лимона.

Вода - 350 мл.

Цукор - 600 г.

Апельсини і лимон вимити, натерти з них цедру. Фрукти розрізати навпіл і вичавити сік, а макуху подрібнити за допомогою блендера. Кісточки апельсина і лимона зав'язати в марлю. У каструлі змішати сік з водою, подрібненою макухою і кісточками, довести до кипіння і варити 30 хвилин на маленькому вогні. Потім витягнути марлю з кісточками з каструлі і додати цукор. Поставити на середній вогонь на 1 годину 20 хвилин, іноді помішуючи. Готовий гарячий джем розлити по банках і закрити кришками.

Швидкий апельсиновий джем з лимоном

Лимони - 1 шт.

Апельсини - 6 шт.

Цукор - приблизно 500 г.

З цитрусів зняти шкірку і нарізати невеликими шматочками. Обов'язково видалити всі кісточки. Блендером подрібнити апельсини і лимони до однорідності. Зважити отриману суміш і взяти у два рази менше цукру. Якщо апельсини дуже солодкі, цукру можна взяти трохи менше. Перемішати суміш з цукром і всипати в посуд з антипригарним покриттям. Поставити на сильний вогонь на 40 хвилин, іноді помішуючи. Піну знімати не потрібно. Готовий джем розлити по банках. Джем буде ставати все рідшим під час варіння, але після охолодження загусне.

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Автор: Катерина Пулатова