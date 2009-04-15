Оніщук вважає безпідставними звинувачення на адресу уряду

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає безпідставним звинувачення на адресу уряду про перевищення повноважень при ухваленні постанов, що дозволяють імплементувати деякі норми трьох антикризових законопроектів, які Верховна Ради відмовилася розглядати 14 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ОНІЩУК заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Насправді вчора уряд намагався інструментами, які воно має в своєму розпорядженні, певною мірою вирішити коло тих проблем, що є істотними для подолання наслідків фінансово-економічної кризи, зокрема, і в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції зазначив, що, приймаючи відповідні постанови, уряд узяв на себе законотворчі повноваження Верховної Ради.

«Так це питання не може порушуватися і не може розглядатися в такому контексті. Уряд використав ті правові можливості, які перебувають в межах компетенції уряду. Я допускаю, що в тих або інших випадках може бути дискусія про те, чи відноситься те або інше положення постанов уряду до компетенції уряду або парламенту, але у разі такої компетенціальної суперечки вона може бути вирішена або в Конституційному Суді, або в суді загальної юрисдикції, якщо це питання перебуває в його компетенції. Таким чином, я переконаний, що ми не створюємо прецеденту. Країна є розвиненою в правовому розумінні, незважаючи на всі проблеми правочинної практики в наших політичних реаліях», - пояснив він.

М.ОНІЩУК повідомив, що Кабмін доручив Міністерству юстиції провести ретельний правовий аналіз прийнятих напередодні постанов для того, щоб уникнути можливих правових колізій. При цьому він зазначив, що рішення уряду поки що не опубліковані й відповідно ще не набули чинності.

«Саме тому проекти постанов, схвалені вчора на засіданні, поки що не є правовими актами, і всі коментарі є передчасними», - додав міністр.

М.ОНІЩУК припустив, що постанови уряду, що дозволяють продовжити співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, будуть допрацьовані і опубліковані в найближчі кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 квітня на уранішньому засіданні не внесла до порядку денного три антикризові закони, необхідні для отримання Україною чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Після цього Кабінет міністрів провів позачергове засідання, на якому прийняв 19 постанов з питань, на врегулюванні яких наполягає МВФ.

У зв`язку з цим опозиційна Партія регіонів звинуватила Кабмін у перевищенні повноважень.