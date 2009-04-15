Уряд хоче швидкого розгляду у ВР проекту про безоплатну правову допомогу

Кабінет Міністрів на своєму засіданні схвалив проект закону «Про безоплатну правову допомогу» та рекомендуватиме Верховній Раді розглянути указаний законопроект як першочерговий.

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук.

За словами Міністра, актуальність прийняття проекту Закону зумовлена тим, що понад 12 років з моменту прийняття Конституції України відсутній механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу для вразливих категорій осіб, на що постійно звертається увага міжнародних організацій, які опікуються правами людини.

В основу проекту Закону, що був розроблений Міністерством юстиції, покладено положення Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні, схваленої Указом Президента України від 9 червня 2006 року № 509. Проектом Закону пропонується визначити зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок його реалізації, підстави і порядок надання або відмови в наданні безоплатної правової допомоги тощо. При цьому проектом Закону розрізняються зміст і обсяг права на безоплатну первинну та безоплатну вторинну правову допомогу, а також суб`єкти права.

Безоплатне надання первинної правової допомоги (надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складання документів правового характеру) передбачається для всіх без винятку осіб, які перебувають під юрисдикцією України - громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям,. Таку допомогу надаватимуть органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи та юридичні особи приватного права.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб; складання процесуальних документів, - передбачено лише для вразливих категорій осіб.

В основу визначення вразливих категорій осіб законопроектом покладено два критерії: малозабезпеченість та наявність певного статусу (належність до певної соціальної групи) незалежно від рівня матеріального забезпечення особи. Відповідно до «Прикінцевих положень» проекту Закону планується, що надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюватиметься поетапно після початку діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зазначені центри мають утворюватися Міністерством юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі до 1 січня 2011 року.

Також законопроектом враховано положення частини четвертої статті 29 Конституції України, яка гарантує кожному заарештованому чи затриманому можливість з моменту затримання захищати себе особисто або користуватися правовою допомогою захисника.

Міністр юстиції наголосив, що прийняття Закону «Про безоплатну правову допомогу» стане важливим кроком до запровадження в Україні європейських стандартів доступу осіб до правосуддя і слугуватиме покращенню міжнародного іміджу України в сфері забезпечення і захисту прав і свобод людини.