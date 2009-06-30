Заступник Генпрокурора: версія Лозінського не витримує критики
Допитано вже понад 750 чоловік
Рішення щодо подання до Верховної Ради про позбавлення імунітету народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО прийме генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.
Про це в коментарі газеті «Сьогодні» повідомив заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.
Видання нагадує, що у понеділок у Києві були взяті під варту начальник Голованівського райвідділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ і прокурор того ж району Євген ГОРБЕНКО. «Після спілкування в Кіровограді ми доставили їх до Києва, ретельно допитали і переконалися, що версія агресивної поведінки Олійника, яку правоохоронці разом із нардепом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ висували раніше, не витримує критики, - сказав Р.КУЗЬМІН. - Дані, що є в нашому розпорядженні, свідчать про те, що ГОРБЕНКО і КОВАЛЬСЬКИЙ були причетні до загибелі Олійника. У цій справі допитано вже понад 750 чоловік...».
Як пише “Сьогодні”, В.ЛОЗІНСЬКИЙ звернувся до ГПУ з проханням внести на розгляд Ради подання про позбавлення його депутатського імунітету, і БЮТ вже заявив, що це подання підтримає. «Рішення про подання у ВР прийматиме особисто МЕДВЕДЬКО, який після відпустки виходить на службу у вівторок, 30 червня», - сказав Р.КУЗЬМІН.
Помічник народного депутата Василь КЕШМАН прокоментував бажання В.ЛОЗІНСЬКОГО відмовитися від недоторканності як підтвердження невинності. «Це особиста ініціатива нардепа, який не перешкоджав слідчим діям раніше і не чинить перешкод зараз», - сказав він. Проте Р.КУЗЬМІН з цим не згоден. «Ми викликали ЛОЗІНСЬКОГО для надання свідчень 28 червня, але той не з`явився без пояснення причин. Позбувшись депутатського імунітету, він значно полегшить роботу слідства...», – зазначив заступник генпрокурора.
Як повідомляв УНІАН, 29 червня Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про продовження терміну затримання колишнього прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА і начальника райвідділу міліції цього ж району Михайла КОВАЛЬСЬКОГО до 10 діб - до 6 липня.
16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Є.ГОРБЕНКОМ і М.КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний В.Олійник.
Слідчі Генеральної прокуратури затримали Є.ГОРБЕНКА і М.КОВАЛЬСЬКОГО у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть) Кримінального кодексу України.