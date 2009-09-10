США організовуватиме Україні підрозділи внутрішніх розслідувань

Уряд Сполучених Штатів Америки в рамках існуючих двосторонніх проектів надасть Україні технічну допомогу для забезпечення роботи підрозділів внутрішніх розслідувань при центральних органах виконавчої влади.

Про це повідомив перший заступник міністра юстиції - генерального прокурора США Ленні Брюєр під час зустрічі з Міністром юстиції України Миколою Оніщуком. Зустріч відбулась під час візиту американського високопосадовця до України для участі у 14-й щорічній конференції і загальних зборах Міжнародної асоціації прокурорів, що тривають у Києві.

Зокрема, за словами першого заступника міністра юстиції - генпрокурора США, на сьогодні органам влади в Україні вже надається допомога з укомплектування таких підрозділів комп‘ютерною технікою та створення комп‘ютерних мереж.

Під час зустрічі з високопосадовцем США, Міністр юстиції України Микола Оніщук наголосив, що незабаром в Україні будуть діяти антикорупційні стандарти та правила, які є традиційними для демократичних країн. Зокрема, за словами Міністра, очікується, що ситуація матиме якісно інші ознаки з 1 січня 2010 року, коли набуде чинності антикорупційний пакет законів, ухвалений Верховною Радою України 11 червня 2009 року - «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень».

Як повідомлялося, в Україні реалізується пілотний проект по створенню при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади Служб внутрішнього контролю. Утворення таких підрозділів є складовою антикорупційних заходів, що на сьогодні запроваджуються в Україні. Зокрема, пілотний проект реалізується в Міністерстві юстиції, Міністерстві охорони здоров’я та Державному комітеті України із земельних ресурсів. Таке завдання міститься в Протокольному рішенні за результатами засідання Ради з питань забезпечення реалізації Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" від 24 грудня 2008 року.

На служби внутрішнього контролю пропонується покласти завдання щодо запобігання вчиненню корупційних правопорушень; вивчення та аналізу корупціогенних ризиків тощо.