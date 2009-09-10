Оніщук оголосив фінал в роботі над КПК

На одному з найближчих засідань Кабінету Міністрів має бути розглянутий проект нового Кримінального процесуального кодексу з метою його подальшого внесення у Верховну Раду України. Кодекс, що був розроблений Міністерством юстиції та Національною комісією зі зміцнення демократії та верховенства права при Президенті України, надасть змогу суттєво посилити захист прав людини та підвищити ефективність розслідування злочинів в Україні.

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук під час зустрічі з першим заступником міністра юстиції - генерального прокурора США Ленні Брюєром. Зустріч відбулась під час візиту високопосадовця США до України для участі у 14-й щорічній конференції і загальних зборах Міжнародної асоціації прокурорів, що тривають у Києві.

«Стан справ в реформуванні кримінальної юстиції в Україні нарешті перейшов від декларацій до реальних кроків», - наголосив Міністр юстиції України.

За словами Міністра, наразі Мін‘юстом України також здійснюється розробка проектів законів «Про прокуратуру» та «Про досудове слідство», ухвалення яких має остаточно утвердити в Україні європейську доктрину кримінальної юстиції. Роботу над законопроектами, які розробляються на виконання відповідного указу Президента України та урядових рішень, планується завершити вже у листопаді поточного року.

«В політичних елітах зріє розуміння необхідності та значущості цих реформ. Не можна тілом бути в Європі, а свідомістю залишатися в СРСР», - зазначив Міністр.

Микола Оніщук висловив також упевненість, що законопроекти будуть ухвалені Верховною Радою України.

«Важливо рухатися. А коли ця робота дасть результати, це лише питання часу», - наголосив він.

У цьому контексті перший заступник міністра юстиції - генерального прокурора США Ленні Брюєр дав високу оцінку проекту нового Кримінального процесуального кодексу України, зазначивши, що законопроект пропонує забезпечити належний баланс між захистом та звинуваченням, який є притаманний розвинутим демократичним країнам.

Щодо можливої дискусії, яка може виникнути при проходженні кодексу через український парламент, Ленні Брюєр зазначив: «Виклики є завжди. Але саме в цьому полягає суть демократії».