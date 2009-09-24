Печерський райсуд м.Києва визнав недостовірною інформацію народного депутата Калетника стосовно Міністра юстиції України

Сьогодні Печерський районний суд м. Києва задовольнив позов міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА до народного депутата України Ігоря КАЛЄТНІКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, суд визнав недостовірною інформацію, поширену народним депутатом І.КАЛЄТНІКОМ в пояснювальній записці до проекту постанови Верховної Ради від 01.06.2009 №4583 про звільнення М.ОНІЩУКА з посади міністра юстиції України.

Рішенням суду народного депутата І.КАЛЄТНІКА зобов‘язано спростувати поширену ним недостовірну інформацію та вилучити її з сайту Верховної Ради України.