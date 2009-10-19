Більшість українців обурена скандалом з розбещенням дітей, але засуджують тих, хто розповсюдив цю інформацію - опитування

Більшість українців обурена скандалом, пов`язаним із справою про розбещення дітей, але засуджують тих, хто поширив цю інформацію до закінчення слідства.

Про це свідчить телефонне опитування, проведене Інститутом проблем управління імені Горшеніна з 17 по 18 жовтня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, всеукраїнське дослідження свідчить, що переважна більшість українців (78,5%) чули про скандал з розбещенням дітей, який пов`язують з табором «Артек». Нічого не чули про цю справу 21,4% опитаних, а 0,1% – важко відповісти на це запитання.

Більшість громадян України (69,1%) вважають, що народні депутати і ЗМІ не мали права обнародувати інформацію про дану справу до закінчення слідства і прийнятя судом рішення про винуватість підозрюваних. Протилежної точки зору дотримуються 18% опитаних, а 12,9% важко відповісти на це питання.

На думку більш ніж половини українців (51,1%), звинувачення народних депутатів від БЮТ, які нібито замішані в скандалі навколо «Артека», - це «брудні політичні ігри». Справедливими такі звинувачення вважають тільки 13,4% опитаних, а більше третини респондентам (35,5%) важко з оцінкою справедливості звинувачень.

У той же час, більшість українців (78,9%) не змінили ставлення до Блоку Юлії Тимошенко після скандалу з «Артеком». Відповідно до результатів опитування, почали ставитися до БЮТ гірше 11,3% опитаних, а 2,7% зазначили, що їхнє ставлення до БЮТ покращало. Важко відповісти на це запитання 7,1% респондентів.

Більшість опитаних (79,9%) також не змінили свого ставлення до Партії регіонів, депутати якої першими поширили інформацію про цей скандал. Заявили про те, що ставлення до Партії регіонів у них стало гіршим, тільки 9,6%. Стверджують, що їхнє ставлення до ПР покращилось 3,4%, а 7,1% респондентам важко відповісти на поставлене запитання.

*** Телефонне опитування на тему: «Скандал навколо табору «Артек» було проведене Інститутом Горшеніна з 17 по 18 жовтня 2009 р. Усього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів, старше 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.