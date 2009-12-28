У Києві цього року зросла кількість зареєстрованих злочинів

Цього року кількість зареєстрованих злочинів у Києві, порівняно з минулим роком, зросла на 36,5%, що є найбільшим показником у державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, про це йшлось на розширеному засіданні колегії у прокуратурі столиці за участю керівників правоохоронних органів щодо додержання законодавства при розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про злочини та прокурорського нагляду з цих питань.

Прокурор міста Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ зобов’язав правоохоронців столиці об’єктивно реєструвати повідомлення громадян про злочини, своєчасно реагувати на кожне з них та приймати законні рішення.

У свою чергу, начальник столичної міліції Віталій ЯРЕМА попередив підлеглих про суворе дотримання вимог закону під час прийому та вирішення таких заяв.

Як свідчить статистика, кількість зареєстрованих злочинів у Києві, порівнюючи з минулим роком, зросла на 36,5%, що є найбільшим показником у державі. Як приклад, тільки в одному Шевченківському районі міста столиці зареєстровано стільки ж злочинів, скільки у всій Тернопільській області. Проте це не знімає відповідальності з працівників правоохоронних органів за забезпечення правопорядку в Києві, наголошують у прокуратурі.

Крім того, збільшилась кількість майнових злочинів – крадіжок та грабежів. Такий стрімкий ріст злочинності, насамперед, зумовлений економічною та соціальною ситуацією у столиці, а також внесеними змінами у цьому році до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна.

На колегії обговорювалися результати прокурорських перевірок у цьому напрямку роботи. Як з’ясувалося, впродовж року органами прокуратури виявлено понад 2 тисячі злочинів, що раніше не були зареєстровані, з яких уже 331 розкрито та кримінальні справи по них направлено до суду.

За підсумками колегії прийнято рішення про вжиття невідкладних та конкретних організаційно-практичних заходів для покращення роботи під час приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини.